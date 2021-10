L’Icra relève ses perspectives de croissance de la demande d’électricité pour l’exercice 22 à 8,5%

Les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) sont confrontées à une pression accrue en raison de l’augmentation de la demande d’électricité

Les analystes de l’agence de notation Icra ont révisé à la hausse les perspectives de croissance de la demande énergétique du pays pour l’exercice en cours à 8,5% en glissement annuel, contre 6% estimé précédemment.

L’attente d’une croissance plus élevée de la demande d’électricité est basée sur une augmentation des besoins en électricité de 12,7 % en glissement annuel au cours des six premiers mois de l’exercice. La demande d’électricité en avril-septembre 2021 était de 2,9% supérieure à celle de la période correspondante de l’exercice 20, où il n’y avait pas eu d’impact de Covid-19.

Une demande d’électricité plus élevée signale une augmentation des activités commerciales et industrielles, les entreprises reprenant progressivement leurs activités après la levée des restrictions de verrouillage ces derniers mois. La demande intérieure a également augmenté en raison de l’utilisation accrue de dispositifs de refroidissement dans un contexte de hausse des températures.

Cependant, l’Icra a averti que l’augmentation de la demande n’améliorera pas nécessairement les niveaux d’utilisation des centrales thermiques, qui ont fonctionné à 58,6% du facteur de charge des centrales (PLF) en avril-août 2021, inférieur aux 59,2% enregistrés au cours de la même période. en FY20.

L’agence de notation a déclaré que les perspectives du secteur pour la production d’électricité thermique, avec des niveaux de PLF inférieurs à 60%, sont négatives. Le manque de visibilité dans la signature de nouveaux accords d’achat d’électricité pour les producteurs d’électricité thermique indépendants, le renforcement des prix du carburant et les exigences de conformité environnementale plus strictes ajoutent de la pression sur le secteur.

Grâce à l’augmentation de la capacité installée, la production d’électricité basée sur les énergies renouvelables d’avril à septembre est passée de 78,7 milliards d’unités (BU) au cours de l’EX21 à 92,8 BU au cours de l’EX22, a-t-il indiqué.

Les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) sont confrontées à une pression accrue avec une demande d’électricité croissante, en raison de hausses tarifaires irrégulières et inadéquates et d’inefficacités opérationnelles. Les pertes financières des discoms avaient diminué de 37,8% par an pour atteindre 38 093 crores au cours de l’exercice 20 en raison de l’amélioration du décaissement des subventions par les gouvernements des États et d’une facturation efficace.

Les experts ont déclaré que les revenus des discos pourraient avoir considérablement diminué au cours de l’exercice 21, la demande des segments de consommateurs industriels et commerciaux bien rémunérés étant perturbée pendant les fermetures.

Un rapport publié par l’Icra en mars avait indiqué que les pertes de dcoms avaient augmenté à 90 000 crore au cours de l’exercice 21. Cependant, le ministère de l’Énergie a qualifié ces estimations de « grossièrement gonflées ». Les analystes de Crisil ont déclaré que les pertes de discom seraient 40 % plus élevées au cours de l’EX22 qu’au cours de l’EX20.