L’Idaho avance un projet de loi facilitant l’indemnisation des travailleurs pour les effets secondaires des vaccins et d’autres projets de loi liés au COVID

Les législateurs de l’Idaho ont facilement avancé mardi un projet de loi prévoyant une indemnisation des accidents du travail pour les employés qui subissent des effets secondaires après avoir été mandatés pour se faire vacciner contre le coronavirus.

La Chambre d’État a adopté le projet de loi 67-3, ainsi que six autres projets de loi liés au COVID qui se dirigent désormais vers le Sénat de l’État.

« Si l’employeur vous dit que vous devez faire ceci pour travailler ici, s’il le fait, alors, bon sang, je pense que notre système devrait fournir une méthode de rémunération équitable », a déclaré le représentant démocrate John Gannon. .

Les opposants au projet de loi ont déclaré que les lois actuelles sur l’indemnisation des accidents du travail couvraient de manière adéquate les effets secondaires des vaccins, bien que certains employés se soient plaints que l’indemnisation des accidents du travail ait été difficile à obtenir.

Les effets secondaires courants des vaccins comprennent la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons, la fièvre et les nausées, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les législateurs de l’Idaho ont avancé cette semaine plusieurs projets de loi liés au vaccin contre le coronavirus. (Photo AP/Keith Ridler) (Photo AP/Keith Ridler)

Un autre projet de loi qui a été adopté 46-24 interdirait aux employeurs de remettre en question la sincérité de ceux qui demandent des exemptions religieuses pour le vaccin.

Les opposants ont déclaré que les personnes sans croyances religieuses mentiraient simplement pour ne pas avoir à se faire vacciner, mais le représentant républicain Greg Chaney a fait valoir que le fait de remettre en question la foi de quelqu’un réduit le « caractère sacré de ce que signifie revendiquer une exemption religieuse. Ce que signifie avoir une foi sincère. «

Des projets de loi qui fourniraient des exemptions de mandat pour les masques scolaires, empêcheraient la « discrimination » du statut vaccinal, empêcheraient les employés de demander aux employés le statut vaccinal, interdiraient d’exiger une preuve d’être vacciné pour entrer ou utiliser les lieux publics appartenant à l’État et qui fourniraient aux employés des soins médicaux, religieux, philosophiques et des exemptions d’immunité naturelle pour tous les vaccins ont également été adoptées.

La Chambre et le Sénat de l’Idaho ont tous deux déclaré leur opposition lors d’un vote vocal au mandat du président Biden en matière de vaccins pour les travailleurs et entrepreneurs fédéraux et aux exigences en matière de vaccins pour les grands employeurs et les employeurs de la santé.