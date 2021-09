L’idée à l’ancienne de Fernando Alonso pour booster les qualifications au sprint

in

Fernando Alonso a suggéré une qualification en un coup comme moyen de créer des surprises dans l’ordre de départ des qualifications pour le sprint.

Monza a vu la deuxième mise en scène de ce concept d’essai en 2021, qui voit une course de sprint de 100 km le samedi du week-end de course, déterminant la grille du grand prix principal.

Le premier sprint de qualification à Silverstone a recueilli des critiques largement positives, mais Monza ne s’est pas avéré aussi divertissant avec un manque de dépassements au cours des 18 tours.

Sergio Perez a déjà annulé l’intégralité du concept de qualification pour le sprint, mais Alonso a suggéré une modification qui, selon lui, pourrait aider, à savoir l’ancienne méthode de qualification à un coup utilisée pour la dernière fois en Formule 1 en 2005.

“Je pense toujours que vendredi est vraiment le point que nous devons améliorer”, a-t-il déclaré aux journalistes à Monza.

« Si les qualifications sont encore de six trains de pneus, nous finirons finalement dans l’ordre naturel des performances des voitures. Donc dans la course de sprint du samedi, nous partirons de notre position, [and] nous finirons dans notre position.

« Alors que si le format des qualifications de vendredi est un peu différent, juste un tour ou quelque chose comme ça… par exemple hier en Q2, j’ai bloqué les pneus avant dans le virage 1 et avec ce tour, je partirais dernier aujourd’hui parce que j’ai fait un erreur.

«Je vais en payer le prix, commencer en dernier, et peut-être qu’aujourd’hui j’ai un travail difficile à faire. Il y a un sens de la qualification de sprint. Ce sera plus épicé.

« Je pense toujours la même chose [I did] après Silverstone après Monza. Le vendredi est la chose dont nous avons besoin pour, si possible, changer l’ordre naturel des voitures.

#F1Sprint 🏁

P11 // Fernando

P13 // Esteban #GPitalien pic.twitter.com/CB1UoEgosu – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 11 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 12 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Bien sûr, les qualifications de sprint sont considérées comme quelque chose qui n’apparaîtrait que lors d’événements sélectionnés si elles étaient utilisées au-delà de 2021. Mais avec cette qualification à une seule tentative ajoutée au mélange, Alonso pense que cela pourrait être efficace tout au long du calendrier – bien que Monaco pourrait finir étant un “samedi ennuyeux et un dimanche ennuyeux” avec une course de sprint.

“Imaginez un tour à Monaco et vous n’avez que ce tour”, a suggéré Alonso à Autosport.

« Et il y a l’évolution de la piste, ou peut-être qu’il y a la météo. Peut-être que les leaders du championnat partent en premier et que vous faites un méga tour, avec l’évolution de la piste et que vous commencez sur la première ligne de la grille, quelque chose comme ça.

“Peut-être qu’il y a un week-end où vous avez de la chance et que vous pouvez jouer sur quelque chose de plus.

« Maintenant, vos mains sont liées. Même si vous avez de l’inspiration un jour, si votre voiture est la cinquième plus rapide, vous finirez neuvième et dixième.