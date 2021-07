L’idée de Pippa qui est tombée comme un ballon de plomb a vu William intervenir avant le mariage | Royale | Nouvelles

in

La joueuse de 37 ans a rejoint des milliers de fans de football enthousiastes cette semaine alors qu’elle regardait l’Angleterre battre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 au stade de Wembley à Londres. La sœur de la duchesse de Cambridge a été aperçue avec son mari James Matthews faisant la queue pour prendre sa place à l’intérieur du stade, avec environ 60 000 autres fans anglais et danois. Était également présent au match son beau-frère, le prince William, qui était dans la loge royale pour représenter le cabinet – et exercer ses fonctions de président de la Football Association (FA), l’instance dirigeante du football anglais.

Bien qu’ils semblaient ne pas s’associer lors du match, avec Kate à l’époque s’auto-isolant en raison de la pandémie de coronavirus, William et Pippa seraient proches.

Pippa est souvent aperçue avec Kate et William, en particulier pendant Wimbledon – l’événement de tennis de deux semaines qui se termine ce week-end.

Et pour démontrer leur proximité, William s’est un jour précipité au secours de Pippa lorsque ses plans pour la soirée de réception de son mariage avec Kate ont été remis en question.

William et Kate ont célébré un mariage emblématique en 2011, qui était le toast du pays, avec des millions de personnes qui regardaient le couple échanger leurs vœux.

Mais dans la préparation de la journée spéciale, les courtisans royaux étaient préoccupés par certaines des idées de Pippa pour la réception.

Pippa a été choisie par Kate comme sa demoiselle d’honneur, et on savait peu de choses sur son jeune frère avant le mariage.

Dans son rôle lors de la journée spéciale, certaines des suggestions de Pippa sur ce à quoi devraient ressembler la cérémonie et la réception n’ont cependant pas été bien accueillies par les responsables à l’intérieur du palais de Buckingham.

Au début, Pippa et Kate avaient voulu utiliser leur propre traiteur pour la réception, ce dont le père de William, le prince Charles, n’était pas satisfait.

JUST IN: Kate et Pippa Middleton reçoivent un surnom brutal pour « l’escalade sociale »

En 2011, ils ont ajouté: «Mais William est intervenu et a insisté sur le fait qu’il voulait que la soirée soit très différente de la réception officielle au champagne et aux canapés organisée par la reine immédiatement après le mariage.

“Il veut que ce soit très jeune et cool, alors la vieille garde a cédé et a donné son approbation.”

En réfléchissant à la journée, la journaliste et rédactrice Eve Pollard a salué l’impact du mariage sur les gens qui regardaient dans la rue et à la maison.

Elle a déclaré: “C’est à ce moment-là que les Britanniques prennent tout leur sens.

“Nous avons tout l’équipement, nous avons la Household Cavalry, nous avons la merveilleuse voiture, nous avons ces anciennes Rolls Royce, et il y a un grand esprit ici.

“Un esprit que l’on pourrait dire évoquant 1981 et le mariage des parents du prince William, Charles et Diana.”

La force de Kate et William en tant que couple s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui et ils ont célébré leur 10e anniversaire de mariage en avril.

Depuis leur mariage, ils ont accueilli trois adorables enfants dans le giron de Cambridge : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.