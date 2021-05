L’idée de planification des funérailles remporte le premier prix de 25 000 $ au concours de démarrage des étudiants de l’UW

L’équipe AfterLife Listings de l’Université de Washington lors d’une présentation virtuelle. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : la co-fondatrice Clara Kobashigawa, le co-fondateur Aidan Shev et le spécialiste UX Brendan Tran. (Photo UW)

Une équipe d’étudiants de l’Université de Washington dont la mission est de simplifier la planification et les transactions liées aux parcelles funéraires, a remporté le grand prix de 25 000 $ du concours Dempsey Startup 2021 organisé par le Buerk Center for Entrepreneurship de la UW Foster School.

AfterLife Listings et son marché en ligne ont battu trois autres équipes qui ont atteint le dernier tour du concours entièrement virtuel. Les résultats ont été annoncés vendredi. Maintenant dans sa 24e année, Dempsey Startup est conçu pour donner aux étudiants la pratique de la constitution d’une équipe, de la rédaction d’un plan d’affaires, de la présentation aux investisseurs et de l’apprentissage de la dynamique autour de la création d’entreprise.

Le deuxième prix de 15 000 $ a été décerné à une équipe de l’UW et du Collège olympique appelée Puget Buoy, “une startup de technologie verte développant des engins de pêche expérimentaux conçus pour empêcher les enchevêtrements de baleines et réduire les engins de pêche perdus pour l’amélioration de la santé et de la durabilité de l’industrie des fruits de mer”.

La dernière chose qu’un partenaire ou un membre de la famille en deuil devrait avoir à faire est de s’inquiéter de la logistique de la meilleure façon de dire au revoir à un être cher.

Ananta, de l’Université de l’État de Washington, a remporté le troisième prix et 10 000 $ pour « le développement d’un bioréacteur capable de développer rapidement les cellules T pour une utilisation en immunothérapie contre le cancer dans le but de perturber le marché de la thérapie cellulaire ».

HealthXpress de UW a pris la quatrième place et 7 500 $ pour son plan de développement de «cliniques mobiles rénovées pour résoudre le problème des inégalités en matière de santé dans les pays sous-développés».

AfterLife, qui a également remporté 2 500 $ pour la meilleure idée d’entreprise à consommateur de K&L Gates, est composé du co-fondateur Aidan Shev, un senior spécialisé en biochimie et une mineure en entrepreneuriat; co-fondatrice Clara Kobashigawa, une junior majeure en communication, certificat de vente et mineure en entrepreneuriat; et le concepteur UX Brendan Tran, un junior spécialisé en informatique avec une concentration en interactions homme-machine.

Kobashigawa a déclaré que l’idée est née après que sa famille a dû dire au revoir à un être cher et a été choquée de voir le manque de transparence des prix et d’informations en ligne concernant l’achat d’un terrain funéraire. Après avoir lancé l’idée du professeur et mentor Alan Leong, elle et Shev se sont mis au travail au début de l’année.

“La dernière chose qu’un partenaire ou un membre de la famille en deuil devrait avoir à faire est de s’inquiéter de la logistique de la meilleure façon de dire au revoir à un être cher”, a déclaré Kobashigawa. « C’est pourquoi nous espérons agir comme une ressource pour les familles qui traversent ce processus et simplifier le stress de trouver un lieu de sépulture. »

Site Web AfterLife Listings lors d’une présentation. (Photo UW)

Le démarrage est en cours de pré-lancement, mais l’équipe affirme avoir été en contact avec la grande majorité des cimetières du comté de King et finaliser les premiers partenariats. Les principales sources de revenus proviendront des abonnements, des annonces en vedette, des évaluations et du financement. Tran a déclaré que son objectif était de créer un environnement transparent et simple où les utilisateurs de tous les horizons techniques pourraient naviguer sur le site Web sans aucune frustration.

La technologie gagne du terrain dans le but de moderniser les services autour des décisions de fin de vie. Solace, basée à Portland, simplifie les services de crémation avec des outils en ligne et Seattle’s Recompose transforme les restes humains en sol grâce à ses processus uniques.

“Nous pensons que prendre pied sur le marché des funérailles nous permettra de nous diversifier rapidement en proposant des cercueils, des fleurs, des enterrements verts et d’autres services funéraires sur notre site Web”, a déclaré Shev. “Nous espérons être le guichet unique pour les célébrations de l’au-delà.”

Le concours Dempsey est ouvert aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs des collèges et universités de Washington, de l’Oregon, de l’Idaho, de la Colombie-Britannique et de l’Alaska et a attiré cette année 100 participants représentant 23 écoles.

Trente équipes sont passées à l’Investment Round, qui est la première partie de pitch/présentation en direct de la compétition. Avant la pandémie, il s’agissait d’un événement en personne de « style salon professionnel ». Les équipes ont créé cette année et pour la dernière fois leurs propres stands virtuels avec des salles de sous-commission et du matériel de présentation (diapositives, vidéo, prototypes, etc.) dans le cadre du concours, selon l’UW.

De ce groupe, 16 équipes sont passées au tour Sweet 16 mercredi, et quatre équipes se sont présentées à un panel restreint de juges du tour final jeudi.

Le prix en argent de cette année s’élevait à 90 000 $, le plus jamais atteint. Au cours des 24 dernières années, plus de 5 800 étudiants ont participé et 218 équipes ont reçu un financement de démarrage non dilué totalisant plus de 1,7 million de dollars.

Solution pour l’apnée du sommeil ApnoMed a remporté le premier prix l’année dernière.

Voici la liste complète des lauréats 2021, avec la vidéo de la présentation de vendredi ci-dessous :

25 000 $ Grand prix de la Fondation Herbert B. Jones — AfterLife Listings (UW) 15 000 $ BECU Deuxième prix — Puget Buoy (Collège olympique + UW) 10 000 $ WRF Capital Troisième prix — Ananta (WSU) 7 500 $ Prix de la quatrième place Friends of the Dempsey Startup — HealthXpress (UW) Prix Glympse pour l’Internet des objets (IoT) de 5000 $ (égalité – le prix a été réparti également) – Arc Security (UW-Seattle et UW-Bothell) et CARA (Univ. De la Colombie-Britannique) 5000 $ MOD Pizza Social Impact Prize – Sound Sustainability (UW) Prix eBay de la meilleure idée de marché de 2 500 $ – SongChain (UW + Dartmouth) Prix de 2 500 $ K&L Gates Meilleure idée d’entreprise à consommateur – Annonces Afterlife (UW) 2 500 $ Prix Perkins Coie de la meilleure innovation/idée technologique – Ananta (WSU) 2 500 $ DLA Piper Best Idea avec Global Reach Prize — GreenLoop (UW) 2 500 $ Smukowski Family Best Sustainable Business Prize — Puget Buoy (Olympic College et UW) 2 500 $ Saara Romu Foundation Community Impact Prize — HealthXPress (UW) 2 500 $ Thatcher & Shannon Davis Best Consumer Product Id ea – Clarity Core (UW-Seattle et UW-Bothell) Prix Voyager Capital de la meilleure idée d’entreprise à entreprise de 2 500 $ – Bandit Labs (Univ. de la Colombie-Britannique) 2500 $ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Best Health & Wellness Impact Idea Prize – VoxCell BioInnovations (Univ. of Victoria)