L’idée de Quentin Tarantino pour un redémarrage de Reservoir Dogs semble vraiment cool

Pour l’instant, les fanatiques de Quentin Tarantino vont devoir se contenter de lire le premier roman de l’homme, à travers la novélisation de Once Upon A Time In Hollywood. Vous pouvez obtenir une copie de ce même livre en livre de poche, avec un ajout de luxe à couverture rigide en route plus tard cette année, où tous les beaux livres sont vendus. Et n’oubliez pas d’écouter notre interview exclusive de ReelBlend avec Quentin Tarantino, alors qu’il a renversé ses tripes lors du lancement dudit livre devant une salle comble au New Beverly Cinema.