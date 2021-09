L’idée de Vodafone en difficulté espère obtenir le soutien du gouvernement

in

Vodafone Idea, qui connaît des difficultés financières et a sollicité le soutien du gouvernement, espère que ce dernier réagira favorablement et aidera le secteur des télécommunications à surmonter la crise actuelle.

“Alors que le secteur continue de subir des contraintes financières insoutenables, votre entreprise espère que le gouvernement fournira le soutien nécessaire pour résoudre tous les problèmes structurels auxquels le secteur est confronté”, a déclaré le président de VIL, Himanshu Kapania, dans une lettre aux actionnaires.

Kapania, qui a pris la présidence de la société après la démission du président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, du conseil d’administration de VIL en août, a également exprimé l’espoir qu’un tel soutien aiderait la compagnie à générer des retours sur les investissements “massifs” qu’elle avait réalisés.

Parlant de l’exercice 21, une année ravagée par la pandémie de Covid-19, Kapania a déclaré que l’environnement opérationnel était difficile en raison de prix non durables et d’une hyper-concurrence dans le secteur.

Vodafone Idea a sollicité le soutien du gouvernement dans les domaines de la responsabilité AGR (revenu brut ajusté), d’un moratoire adéquat sur les paiements du spectre et, surtout, d’un régime de prix plancher supérieur au coût des services. Dans une lettre adressée le 7 juin au secrétaire du Cabinet, Birla avait déclaré : “En l’absence de mesures définitives à cet égard, les investisseurs potentiels ont une hésitation compréhensible à investir.”

La société prévoit de lever jusqu’à 25 000 crores de roupies auprès d’investisseurs, mais n’a pas été en mesure de le faire jusqu’à ce jour.

Le total des cotisations AGR de Vodafone Idea s’élève à 58 254 crores, dont il a payé jusqu’à présent Rs 7 854 crore. Conformément au régime de versements différés approuvé par la Cour suprême, son cycle de paiement s’étendrait jusqu’en 2031, le montant de 10 % devant être payé avant le 31 mars de chaque année.

Une requête en révision déposée par la société en réponse au rejet par le SC de son plaidoyer pour rectifier les erreurs arithmétiques dans le calcul de ses cotisations AGR est actuellement en attente, a déclaré Kapania dans la lettre. Le montant auto-évalué de la société en ce qui concerne les cotisations AGR est de Rs 21 533 crore.

Sur la dette nette de Vodafone Idea de 1,8 crore de Rs, les cotisations gouvernementales sous forme de paiement différé du spectre (96 300 crore) et les cotisations AGR (61 000 crore de Rs) s’élèvent à environ 1,57 crore de Rs.

Concernant l’exercice d’optimisation des coûts de l’entreprise entrepris plus tôt pour réaliser 4 000 crores d’économies annualisées, Kapania a déclaré qu’il avait atteint 65% sur une base de taux d’exécution à la fin de l’exercice 21.

Il a en outre déclaré que VIL continuerait de se concentrer sur l’augmentation de la pénétration de la 4G pour améliorer son revenu moyen par utilisateur et continuerait de se concentrer sur l’Internet des objets et les services cloud.

