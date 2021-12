L’idée d’organiser un tournoi NBA pousse

26/12/2021 à 17:04 CET

La NBA et la Association nationale des joueurs de basket-ball Ils auraient débattu de différentes questions sur la création d’un tournoi entre les 30 équipes de la ligue, qui pourrait faire partie du calendrier de la saison 2022-23 ou 2023-24, selon ESPN.

Les négociations se sont concentrées sur un tournoi saisonnier qui commencerait par une phase de groupes dans le cadre du calendrier de la saison régulière, avant que les équipes ayant les meilleurs records ne passent à un tournoi avec un format de suppression simple de huit équipes qui culmineraient avant Noël. La proposition a également raccourcirait la saison régulière de 82 à 78 matchs, selon des sources ESPN.

Les deux parties ont également discuté d’un sac de 1 million de dollars par joueur pour l’équipe gagnante, et les joueurs pourraient voir plus d’incitations financières et compétitives.

La NBA a été attirée par perspectives de revenus télévisuels et de sponsoring Il espère générer une croissance financière à long terme.