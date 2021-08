L’idée que le fond Bitcoin est en train de s’élargir Crypto new media

Les appels à un retour à 20 000 $ ou même moins étaient nombreux après que Bitcoin s’est effondré de 50% et a envoyé le marché dans un état baissier. Cependant, l’idée que Bitcoin a atteint un creux commence à s’élargir. Cette déclaration est également un double sens, faisant référence à un modèle de graphique potentiel qui soutient davantage la théorie.

Voici un examen plus approfondi de la configuration inférieure potentielle du biseau d’élargissement, de l’adéquation des conditions récentes du marché et de ce à quoi s’attendre si la configuration se confirme.

Le cas pour le fond étant dans commence à se construire

Le prix du Bitcoin s’est effondré, passant des sommets fixés au deuxième trimestre autour de 65 000 $ à aussi bas que 28 000 $ actuellement. Un crash aussi précipité qui a anéanti tout le rallye de l’année jusqu’à présent a suffi à faire baisser même les mains les plus fortes.

Mais les ours n’ont pas été en mesure de pousser le prix par BTC plus bas que le niveau indiqué ci-dessus. Les taureaux ont été tout aussi faibles, mais un côté devrait bientôt céder. Le tiraillement de la guerre et les rebondissements à travers une fourchette de négociation qui s’élargit, ont fait que l’action des prix du Bitcoin a formé un modèle de fond potentiel qui s’élargit.

Lecture connexe | Cinq graphiques mensuels haussiers qui suggèrent que Bitcoin va décoller

La configuration en question s’appelle un creux d’élargissement, qui est un biseau d’élargissement traditionnel avec une dernière baisse partielle avant de décoller pour retester les sommets. Si le prix du Bitcoin peut récupérer ces sommets, le marché haussier reviendra avec encore plus d’élan qu’auparavant.

Le BTC forme-t-il un fond d’élargissement ? | Source : BTCUSD sur TradingView.com

L’élargissement du modèle de fond pourrait être le coup de pouce dont les taureaux Bitcoin ont besoin

Les modèles de graphiques sont de toutes formes et tailles. Certaines des formes les plus courantes sont triangulaires ou en forme de coin, ce qui montre que l’action des prix converge vers un sommet. Les coins peuvent également s’étendre vers l’extérieur, et la fourchette de négociation à l’intérieur de ceux-ci s’élargit.

Après avoir touché la ligne de tendance supérieure une dernière fois avant le décollage, une baisse partielle trouve un support horizontal autour de l’endroit où s’est produit le premier contact de la ligne de tendance. Le support étant retesté et incapable de baisser, le prix décolle à travers la limite supérieure.

Lecture connexe | Comment un marteau et le nombre d’or pourraient signifier 6 mois supplémentaires de Bitcoin haussier

Sur la base de la règle de mesure, la cible serait prise du point le plus bas de la ligne de tendance inférieure vers le haut, puis appliquée au point de rupture. Cela devrait théoriquement ramener le prix du Bitcoin à environ 60 000 $, où il devra prouver que la course haussière est toujours en vigueur.

Si vous ne récupérez pas l’ancienne résistance et ne la retournez pas en support, cela pourrait entraîner un autre essai pour moins de 28 000 $ – et avec plus d’élan dans le dos, les ours pourraient finalement réussir.

Poursuivre @TonySpilotroBTC sur Twitter ou via le télégramme TonyTradesBTC. Le contenu est éducatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Image en vedette d’iStockPhoto, graphiques de TradingView.com