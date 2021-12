L’idée selon laquelle Lewis Hamilton a été maltraité est « un non-sens »

L’ancien supremo de la F1, Bernie Ecclestone, affirme que les affirmations selon lesquelles Lewis Hamilton a été cambriolé à Abu Dhabi sont « un non-sens complet et total ».

Hamilton était le pilote en forme dimanche, le pilote britannique ayant plus de 10 secondes d’avance sur Max Verstappen lorsque la voiture de sécurité est sortie pour la Williams de Nicholas Latifi.

Bien que le directeur de course Michael Masi ait initialement déclaré qu’aucune des voitures doublées, dont cinq entre Hamilton et Verstappen mais huit au total, ne serait autorisée à dépasser derrière la Safety Car, il a ensuite changé d’avis.

Mais il n’a laissé que les cinq qui auraient arrêté une fusillade d’un tour pour le titre se décrocher.

Hamilton a été dépassé par Verstappen dans le dernier tour, perdant la victoire en course et le titre du championnat des pilotes.

Mercedes a crié au scandale, a protesté, ce qui a été rejeté, et a depuis annoncé qu’elle envisageait de faire appel.

Ecclestone a une perspective très différente.

« A propos d’être volé, c’est un non-sens complet et total », a-t-il déclaré à Sky Sports News.

« Si vous voulez bien y réfléchir, dans le premier tour de cette course, il (Hamilton) est sorti du circuit et est revenu et Verstappen est resté sur le circuit et n’a absolument rien fait de mal.

« Lewis n’a pas été puni du tout pour cela, il ne devrait donc pas trop se plaindre.

«Ces choses arrivent tout le temps dans le sport. Il ne faut pas blâmer le directeur de course, il a fait exactement ce qu’il fallait faire.

Des images ont depuis vu le jour montrant Hamilton disant à Mercedes à la radio que le résultat était » manipulé « .

Radio du dernier tour de Lewis 📻 « C’est en train de devenir manipulé mec » Ouais. pic.twitter.com/ZJOHdjZ8hn – Mises à jour de Sir Lewis Hamilton (@SirLewisUpdates) 12 décembre 2021

Réponse d’Ecclestone à cela : « J’aimerais savoir qui a manipulé et est assez intelligent pour le faire.

« Ce n’était qu’un ensemble de circonstances qui se sont produites et cela a mis fin à un championnat du monde incroyable que je suis sûr que tout le monde était plus qu’heureux de regarder. »

Quant à l’attrait potentiel de Mercedes, le joueur de 91 ans pense que ce serait une énorme erreur.

« Je pense qu’un appel serait la pire chose qu’ils pourraient faire », a-t-il déclaré. « Il semblerait qu’ils soient de mauvais perdants.

« C’était très niveau. Deux gars se sont affrontés et l’un était plus rapide que l’autre. C’est beaucoup de bêtises.

«Il leur a fallu quatre heures pour décider s’ils avaient un cas ou non, donc cela ne pouvait pas être aussi clair.

«Max l’a remporté de façon équitable, ce qui est une bonne chose à faire. Les gens sont tout aussi heureux de voir un nouveau visage gagner.

« Personnellement, j’étais heureux que Lewis n’ait pas remporté un huitième championnat à cause de Michael Schumacher. Je n’aimerais pas voir ça cassé.

Verdict PlanetF1