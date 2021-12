L’identification numérique d’Apple devrait faciliter les déplacements des utilisateurs d’iPhone

Apple a annoncé sa fonction d’identification numérique pour iOS à la WWDC cette année. Mais comme beaucoup de gens l’avaient prédit, ce n’est pas encore visible nulle part. À l’époque, Apple a déclaré qu’il travaillait avec plusieurs États pour permettre aux utilisateurs d’ajouter en toute sécurité leur identifiant à l’application Wallet. Apple a également déclaré que la Transportation Security Administration (TSA) prévoyait d’autoriser les utilisateurs de certains aéroports à utiliser une identification numérique sur leur iPhone lorsqu’ils voyagent.

On apprend maintenant que la TSA lancera officiellement un programme pilote pour prendre en charge les identifications numériques aux points de contrôle de sécurité. Le programme pilote commencera dans le courant de 2022. L’annonce vient de la Secure Technology Alliance. Si tout se passe bien, voyager deviendra bientôt beaucoup plus pratique pour les utilisateurs d’iPhone.

L’identification numérique et le portefeuille Apple

L’identification numérique d’Apple souligne les efforts continus d’Apple pour que l’iPhone remplace les portefeuilles physiques. On a déjà vu la stratégie d’Apple se dessiner à cet égard avec Apple Pay. Les identifiants numériques représentent la prochaine étape de cette évolution.

« L’ajout des permis de conduire et des identifiants d’État à Apple Wallet est une étape importante dans notre vision de remplacer le portefeuille physique par un portefeuille mobile sécurisé et facile à utiliser », a déclaré Jennifer Bailey d’Apple. « Nous sommes ravis que la TSA et tant d’États soient déjà à bord pour aider à donner vie aux voyageurs à travers le pays en utilisant uniquement leur iPhone et leur Apple Watch, et nous sommes déjà en pourparlers avec de nombreux autres États alors que nous travaillons à offrir cela à l’échelle nationale à l’avenir.

Dans l’état actuel des choses, la TSA commencera à accepter les identifiants numériques pour iPhone en février 2022. Le programme commencera dans deux aéroports de deux États. Le programme pilote s’étendra ensuite pour englober deux autres États d’ici mars 2022. On ne sait actuellement pas quels aéroports participeront au programme pilote.

Voyager deviendra plus facile

Selon la Secure Technology Alliance, l’adoption de la technologie rendra la vérification de sécurité plus transparente et plus sécurisée :

La Transportation Security Administration (TSA) est d’accord et soutient pleinement le mouvement mDL pour l’authentification des voyages. La TSA se prépare à commencer son déploiement progressif, l’intégration de mDL Apple Wallet étant sa première étape, ce qui permettra à certains points de contrôle de sécurité dans les aéroports participants d’être les premiers endroits où les gens pourront utiliser leur mDL dans l’application Wallet. Au lieu que le personnel de la TSA examine une carte d’identité physique, compare manuellement la photo d’identité d’un voyageur à son visage et vérifie les informations de vol, une machine automatisera le processus. Les voyageurs appuieront simplement sur un lecteur NFC ou utiliseront un scanner QR pour lancer l’échange de données. Un membre du personnel de la TSA sera présent pour superviser et valider le processus de vérification.

La prise en charge des identifiants numériques augmente

Selon Apple, les premiers États à prendre en charge les identifiants numériques seront l’Arizona, la Géorgie, le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah. Au total, environ 30 États souhaitent soutenir cette fonctionnalité dans un avenir pas si lointain. La liste complète comprend également l’Alabama, l’Arkansas, la Californie, le Colorado, le Delaware, la Floride, la Géorgie, l’Illinois, la Louisiane, le Michigan et le Minnesota. La liste finale comprend le Mississippi, le Missouri, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, le Dakota du Nord, la Pennsylvanie, le Tennessee, le Texas, la Virginie et le Wyoming.