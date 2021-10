L’identité numérique est-elle la réponse ?

Les régulateurs se rapprochent. C’est une chose de séparer les fonctions de marché en leurs parties ― conservation, agrégateurs et Prime Brokerage pour satisfaire les services de conformité institutionnels. C’en est une autre de satisfaire les régulateurs.

Du Groupe d’action financière faisant avancer ses orientations pour le respect des règles de voyage au cadre réglementaire des marchés européens des crypto-actifs en constante évolution et au projet de loi sur les infrastructures américain quelque peu maladroit, les régulateurs resserrent lentement leur étau, et je crains cela pourrait être le début d’un match de plusieurs années ― avec le marché de la finance décentralisée (DeFi) désormais fermement dans leur ligne de mire.

En rapport: DeFi : Qui, quoi et comment réglementer dans un monde sans frontières et gouverné par des codes ?

L’identité numérique pourrait-elle aider?

Chaque fois qu’on m’a demandé ce que serait l’application tueuse de Bitcoin (BTC) au cours des 10 dernières années, ma réponse a toujours été « identité numérique ».

Aujourd’hui, le monde est à la croisée des chemins. Un virage conduit à une surveillance toujours croissante et envahissante de la vie privée maintenant que l’argent suit enfin l’information sur les rails d’Internet. De l’autre côté se trouve une route qui voit les données personnelles renvoyées entre les mains d’individus et hors de méga bases de données d’IA contrôlées par une poignée d’entreprises et de gouvernements.

Cela aurait pu être un anathème pour les premiers puristes du Bitcoin, mais la réalité mord et, jetant dans le mélange le débat croissant concernant les passeports numériques COVID-19, nous voyons les nuages ​​d’une tempête parfaite à l’horizon qui est susceptible de devenir le récit clé pour les années à venir.

Alors que les banques centrales rejettent partout les actifs cryptographiques comme rien de plus que des jetons sur la table de roulette en faveur de leurs propres CBDC totalement « innovatrices », l’enthousiasme suscité par leur réalisation qu’elles peuvent désormais mener à la fois la politique monétaire et la surveillance est palpable.

Les marchés de la cryptographie sont malheureusement déjà devenus victimes de leur succès, mettant les régulateurs dans un tizz pour démarrer. Plus ces chiffres de « capitalisation boursière » ont augmenté (atteignant 2 000 milliards de dollars plus tôt cette année), plus les régulateurs sont devenus irritants. Les Chinois ont simplement adopté l’approche du marteau et ont tout interdit (à l’exception de leur CBDC récemment lancée, bien sûr) tandis qu’en Occident, les régulateurs adoptent (au mieux) une approche nuancée ou bien se battent entre eux pour savoir à qui cela devrait appartenir. sous.

En rapport: Les autorités cherchent à combler l’écart sur les portefeuilles non hébergés

Avec la majorité de l’activité économique crypto qui transite toujours par les principaux échanges cryptographiques et les bureaux de gré à gré, le GAFI obligeant les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à se conformer aux règles de voyage pourrait bien garder le génie dans sa bouteille pour l’instant tandis que ces rampes d’accès restent facilement identifiables. . Mais que se passe-t-il si, ou quand, une crypto-économie autosuffisante émerge où la majorité va au-delà de la spéculation et, au lieu de cela, entre « dans » et reste « dans » ?

Ou si DeFi s’agrandit au-delà de son parc de jeu assez important, mais de niche ?

Fongibilité, transparence et monnaie « entachée »

Après avoir passé la dernière décennie ou plus à forcer les « espèces physiques » anonymes hors du système, nécessitant la déclaration des transactions de quelques centaines de dollars, pouvez-vous imaginer que la vision originale de Satoshi d’un « système de trésorerie anonyme » devrait réellement proliférer ?

Si vous voulez connaître la réponse à cela, regardez simplement ce qui s’est passé lorsque Mark Zuckerberg a eu la témérité de suggérer une telle notion à travers son projet de stablecoin Diem (anciennement Libra) qui aurait pu se retrouver entre les mains de trois milliards d’utilisateurs du jour au lendemain ― et Diem a (ce qui devrait être le rêve d’un régulateur) une identité numérique ancrée dans le protocole dès le départ !

En rapport: Stablecoins présente de nouveaux dilemmes pour les régulateurs alors que l’adoption massive se profile

Parfois, ces gars-là ne peuvent vraiment pas voir le bois des arbres.

Il y a déjà eu un débat sans fin au cours des dernières années concernant la fongibilité de Bitcoin (ou d’autres cryptos) étant donné la façon dont ils peuvent devenir « entachés » si ou lorsqu’ils sont attribués à une utilisation malveillante. La transparence des blockchains s’est avérée être un outil utile qui n’est pas autrement à leur disposition pour les forces de l’ordre, tandis que les pirates informatiques ont généralement trouvé qu’il était loin d’être facile de reconvertir leur swag en fiat «utile», car les échanges mettent sur liste noire leurs pistes d’adresses de portefeuille visibles.

Mais sûrement « l’argent » lui-même ne peut pas être « propre » ou « sale », « bon » ou « mauvais » ? C’est sûrement juste un objet stupide (ou une base de données, ou une entrée « bloc ») ? Sûrement c’est seulement l’identité d’une partie à la transaction qui peut être considérée (bien que subjectivement) bonne ou mauvaise ? Non pas que ce soit à distance un nouveau débat. Vous pouvez remonter à une affaire juridique britannique du XVIIIe siècle pour découvrir que tout a été débattu (et rectifié) il y a très, très longtemps.

Laissant de côté les véritables intentions de Zuck pour Diem, heureusement, je ne suis pas le seul à avoir mon opinion de longue date sur le rôle que l’identité décentralisée (DID) pourrait jouer dans notre avenir crypto et non crypto.

En rapport: L’identité décentralisée est le moyen de lutter contre le vol de données et de confidentialité

Identité souveraine et les géants de la technologie

Malgré toute l’excitation sur Twitter crypto, même un murmure d’intérêt pour Bitcoin de n’importe quelle marque technologique bien connue, le fait que le vieil ennuyeux Microsoft ait commencé à explorer l’identité numérique comme cas d’utilisation choisi pour la « blockchain » dès 2017 a recueilli relativement peu d’attention.

Non pas que d’autres au sein de l’industrie de la cryptographie ne savaient pas également que cela deviendrait un élément essentiel de l’infrastructure. Des projets tels que Civic (2017) et GlobalID (2016) sont déjà en cours de développement depuis quelques années et le sujet de l’identité souveraine, par lequel l’individu – et non une base de données centrale gargantuesque – conserve un contrôle privé de son identité et décide lui-même qui il doit les partager avec plutôt qu’avec un conglomérat technologique, est de nouveau à l’ordre du jour.

La protection des données devenant un tel problème pour les régulateurs et un défi pour la majorité des entreprises disposant d’une base d’utilisateurs en ligne, vous auriez pensé que ces idées seraient adoptées par les régulateurs et les entreprises.

Et peut-être, juste peut-être, que les régulateurs se joindront à nous si l’industrie de la cryptographie prouve qu’elle peut construire des systèmes plus sûrs et plus robustes. Ces systèmes doivent satisfaire aux exigences réglementaires pour identifier les parties à la transaction dans un paiement peer-to-peer – et, ce faisant, permettre à davantage de participants institutionnels d’entrer en toute sécurité sur les marchés de la cryptographie avec leurs agents de conformité capables de dormir la nuit.

Après tout, ce sont les Google et les Facebook qui ont le plus à perdre si l’identité numérique décentralisée prévaut. Sans nos données à proxénète, ils sont royalement foutus.

En rapport: L’économie des données est un cauchemar dystopique

Des murmures de dissidence se font déjà entendre concernant les réponses à l’appel à révision actuel du World Wide Web Consortium (W3C) concernant les identificateurs décentralisés (DID) v1.0.

Est-ce que les dindes voteront volontairement pour Noël ou devront-elles finalement trouver un moyen de vivre avec l’inévitable de la même manière que les principaux opérateurs de télécommunications ont dû le faire dans les années 90 lorsqu’ils se sont insurgés à l’idée que les parvenus utilisant la VOIP tels que Skype pourrait s’en tirer en activant la téléphonie gratuite pour tout le monde ?

Mon intuition est que les masses, une fois armées des bons outils, finiront par gagner, mais une chose est sûre : les lignes de bataille ont été tracées. Alors prenez le pop-corn et asseyez-vous. Ce combat ne fait que commencer et a encore quelques années à courir, mais, une fois terminé, les crypto-nerds du monde entier pourraient enfin voir l’adoption mondiale dont ils rêvent.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici n’engagent que l’auteur et ne reflètent ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Paul Gordon est le fondateur de Coinscrum, l’un des premiers groupes Bitcoin Meetup au monde en 2012, avec plus de 250 événements organisés et plus de 6 500 membres. Paul est trader/courtier en produits dérivés depuis plus de 20 ans.