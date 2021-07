Lidia Ávila parle de la situation d’OV7

“Il pourrait être. Aujourd’hui je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas dans le meilleur moment dans ce sens. J’en ai eu marre d’être la médiatrice, j’en ai été une pendant longtemps, j’ai tiré le bateau pendant longtemps et je n’ai plus l’énergie pour ça », a-t-elle déclaré.

OV7 lors d’un spectacle à l’Auditorium National. (Instagram / OV7)

Lidia a déclaré que ces problèmes l’avaient affectée émotionnellement parce qu’elle les considérait comme faisant partie de sa famille. “C’est douloureux de se battre avec ses frères, d’arrêter de parler à certains. Mais en fin de compte, nous sommes une famille, et je pense que dans les familles, peu importe le nombre de problèmes, il faut tôt ou tard les résoudre ,” il a dit.

Il a assuré qu’il attend le moment où tous les membres seront de nouveau réunis sur la même scène. “Ce serait l’idéal, je pense que les gens et les fans l’attendent. Nous l’attendions aussi parce que nous avons eu 17 ans sans être ensemble sur une tournée complète.

« J’espère que cela arrivera, quand ? Je ne sais pas, mais j’espère que ça arrivera bientôt, car je serai le premier à lever la main (…) Ça me fait très mal car OV7 est un groupe qui a marqué l’histoire, leur musique a fait le tour toute leur vie, les fans ont toujours été là, et ça me fait très mal pour eux et pour nous, car j’aimerais que si c’était la fin, que ce soit une fin heureuse pour tout le monde”, a-t-il déclaré.