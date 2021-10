Lidl a moins cher qu’Amazon un radiateur à huile DeLonghi pour vous garder au chaud cet hiver | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le refroidisseur d’huile Delonghi Vento V550715 est un modèle très populaire qu’ils vendent en vente chez Lidl et Amazon, parfait pour les mois froids.

C’est déjà en train d’arriver. Avec l’arrivée des premiers froids d’automne, les prix des produits pour vous réchauffer commencent à monter, comme cela semble se produire avec les radiateurs électriques et à huile.

Il existe actuellement un radiateur à huile parfait pour se réchauffer par temps froid, avec une consommation d’énergie moyenne et qui gardera votre pièce au chaud en vente chez Lidl. Il s’agit de Delonghi Vento V550715 et coûte 79,99 euros avec les frais de port mis à part.

79,99 € chez Lidl

Le prix de ce refroidisseur d’huile chez Lidl est surprenant car dans d’autres magasins, où il est généralement moins cher comme chez Amazon, le prix est en hausse et atteint déjà 102,88 euros. Ça oui, sur Amazon le prix comprend la livraison gratuite.

L’avantage des radiateurs à huile, c’est qu’ils n’ont besoin d’aucun travail ni entretien, il suffit de le brancher sur une prise de terre.

De plus, ces radiateurs ils sont très silencieux et fournissent une chaleur constante et doux qui ne dessèche pas l’environnement. Lors d’un chauffage par rayonnement, contrairement à ceux avec un ventilateur, la chaleur est très confortable.

Ce sont les meilleurs radiateurs que vous pouvez acheter dès maintenant pour économiser de l’argent et ne pas avoir froid pendant l’automne et l’hiver.

C’est un radiateur à usage occasionnel, parfait pour les moments où vous ne voulez pas allumer le chauffage ou, par exemple, si vous avez un chauffage central et que vous souhaitez chauffer une pièce en dehors des heures normales.

De plus, la consommation d’énergie n’est pas très élevée, quelque chose de très important compte tenu des prix que nous subissons depuis l’été et que ce n’est pas l’un des appareils qui consomment le plus.

Chez Lidl le modèle est disponible en noir pour 79,99 euros et aussi le même modèle mais en crème pour 79,99 euros.

Dans les deux cas les frais de port sont inférieurs à 4 euros et ils vous le livrent en quelques jours.

