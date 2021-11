Lidl abaisse à nouveau un aspirateur robot Vileda pour que vous n’ayez jamais à passer le balai | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vileda VR303 est un aspirateur robot peu coûteux et facile à utiliser qui nettoiera votre sol tous les jours sans effort de votre part.

Les aspirateurs robots ont changé la vie de nombreuses personnes, notamment pour vous faire gagner beaucoup de temps sur les tâches ménagères quotidiennes. Qui aime balayer le sol tous les jours ? A personne. C’est pourquoi ces robots sont une bénédiction et deviennent de moins en moins chers.

Dans Lidl, ils ont mis ceci Aspirateur robot Vileda VR303 en promotion, le faisant passer de 180 euros à seulement 159,99 euros.

Aspirateur robot de grande puissance avec un réservoir de 500 ml et une autonomie de 90 minutes pour laisser votre sol propre au quotidien.

C’est un robot très simple à faire fonctionner puisqu’il suffit d’appuyer sur un bouton de sa télécommande pour qu’il s’allume et remplisse sa fonction, celle de laisser votre sol impeccable partout où il passe.

Il a un réservoir d’un demi-litre pour les solides, plus qu’assez d’espace pour un, deux jours ou même plus de nettoyage. Il a une brosse d’entretien et 2 brosses latérales pour pousser toute la saleté des coins dans votre bac.

On pense aussi pour les maisons avec des animauxs, grâce à sa brosse centrale qui peut aspirer les poils de chien et de chat.

Il a un Autonomie de 90 minutes grâce à sa batterie de 2 600 mAh, plus que suffisant pour nettoyer le sol de votre maison. De plus, il dispose d’un système de capteurs qui détectent les obstacles et les escaliers.

Vous pouvez l’obtenir pour moins de 160 euros chez Lidl, où en plus d’avoir un bon prix, ils le livrent chez vous pour 3,99 euros.

Une autre alternative que vous pouvez trouver à cet aspirateur robot Vileda chez Lidl est un classique, ce robot Lefant.

Il a plus ou moins les mêmes caractéristiques, mais il dispose du WiFi et du contrôle depuis une application mobile. Bien entendu, son prix est de 85,99 euros en appliquant un bon de réduction sur Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.