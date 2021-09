Lidl, Aldi, Thermomix et une marque espagnole : Cecotec vend le robot de cuisine le moins cher pour seulement 169 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La concurrence entre les différents modèles de robots ménagers est féroce. Le modèle de Lidl étant temporairement hors jeu, d’autres prennent le relais en tant que leaders à faible coût.

Depuis quelques années, Thermomix est concurrencé dans le secteur des robots de cuisine, notamment pour l’entrée de gamme, et ses robots sont les plus complets, mais aussi les plus chers. Tout d’abord, le modèle Lidl a ouvert la voie – désormais retiré en raison de problèmes de droits d’auteur – et a été suivi par d’autres fabricants, comme Aldi et l’espagnol Cecotec.

Cette dernière vend plusieurs modèles à des prix différents, bien que pas cher ce qu’on dit pas cher, c’est le Mambo 7090, qui ne coûte que 169 euros dans la boutique officielle de la marque, et avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

Robot de cuisine de grande capacité (3,3L) avec fonction de programmation, en plus d’une multitude de modes et de 1700W de puissance.

Ce modèle, malgré son prix abordable, a tout ce dont vous pourriez avoir besoin : 30 fonctions, verseuse en acier inoxydable, capacité de 3,3L et mode programmable.

Avec lui, vous pouvez faire pratiquement n’importe quelle recette comme vous le feriez dans un modèle qui coûte deux fois plus cher, et avec la garantie de l’une des marques à la croissance la plus rapide aujourd’hui, le Cecotec valencien, présente déjà ses aspirateurs robots Conga dans de nombreux foyers.

Pour moins de 200 euros il est difficile de trouver d’autres modèles, du moins de marques plus ou moins connues. Sans aller plus loin, le modèle qu’Aldi vient d’annoncer coûte 279 euros, il y a donc une différence évidente.

Il est vrai que tous les modèles de robots de cuisine bon marché peuvent se vanter de certaines fonctions qui les rendent différents, même si en termes de rapport qualité-prix, le Mambo 7090 en retire plusieurs corps des autres.

La livraison gratuite est un avantage important. En 2-3 jours ouvrables, vous aurez votre achat à la maison sans payer les frais de port et avec la garantie de deux ans que la loi exige que les produits vendus dans notre pays doivent avoir, ce qui ne peut pas toujours être tenu pour acquis, surtout s’il s’agit de produits .importé.

