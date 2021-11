Lidl avoue ne pas être en mesure de répondre à la forte demande pour l’un de ses produits phares | La vie

Ce produit Lidl connaît un tel succès qu’il est apparemment en rupture de stock dans tous les magasins Lidl en Espagne, même s’il semble qu’il sera réapprovisionné dans les prochaines heures.

Il est pratique que nous commencions à faire tous nos achats de Noël avec un peu d’avance, car il est probable que d’ici la fin de l’année, de nombreux rayons de vos supermarchés ou magasins d’électronique préférés seront vides.

Et de manière générale, les supermarchés comme Mercadona ou Lidl ont tendance à pratiquement écouler, en quelques jours seulement, nombre de leurs produits vedettes, suivis par leurs fidèles qui n’hésitent pas à vider les bornes dès qu’ils les trouvent.

Et l’un des produits phares qui prend littéralement Lidl d’assaut est votre proposition de fromage végétalien, un produit qui semble avoir ravi les consommateurs et qui l’a fait s’épuiser quelques heures après son réapprovisionnement dans les bornes.

@lidlespanaAC Je suis allé au Lidl le plus proche et je n’ai pas trouvé le fromage végétalien en tranches, était-ce une coïncidence ou est-ce qu’il n’est plus vendu ?

– Cristian 🇮🇨 (@elcanariopicon) 24 août 2021