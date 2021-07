Lidl copie Mercadona et met en vente son dessert star de l’été | Vie

in

Le dessert star de l’été vient de débarquer chez Lidl. La chaîne de supermarchés allemande veut copier le succès de Mercadona en vendant sa propre alternative.

Si vous êtes un client régulier de Mercadona, si nous vous demandons quel est votre dessert vedette de l’été, les mochis glacés sont l’un des premiers produits qui vous viennent à l’esprit.

Et ce n’est pas surprenant, puisqu’il s’agit de l’un des desserts les plus plébiscités par les consommateurs. Sans surprise, à chaque fois que l’entreprise de Juan Roig les a retirés pour procéder à une amélioration, les réseaux sociaux se sont enflammés pour exiger leur retour dans les rayons. Et même en 2019 une campagne a été créée sur Change.org pour demander son retour.

Par conséquent, il est clair que Les mochis à la crème glacée Hacendado jouissent d’une grande popularité. De plus, cette année Mercadona a introduit une nouvelle saveur qui s’ajoute aux deux traditionnelles. Ainsi, en dehors des saveurs mangue et noix de coco, vous pourrez tester cet été la glace mochi pistache.

Si vous n’avez jamais mangé ce dessert et que vous vous demandez qu’est-ce qu’un mochi, Nous parlons d’un bonbon d’origine japonaise qui est préparé avec une pâte de riz molle.

Celui que Mercadona vend est le mochi congelé, une variante dans laquelle la pâte de riz se transforme en boule de glace et la surface est saupoudrée de fécule de maïs.

Désormais, Lidl veut tenir tête à Mercadona en vendant sa propre alternative sous le sceau Gelatelli, la marque de crème glacée blanche de la chaîne de supermarchés allemande. Les mochis Lidl sont disponibles en quatre saveurs différentes (chocolat, vanille, mangue et noix de coco), Ils sont distribués en boîtes de six unités et leur prix est de 2,55 euros.

Les mochis Mercadona, quant à eux, sont également présentés en boîtes de six unités. Comme nous l’avons dit, ils ont moins de saveur que ceux de Lidl, et leur prix est très similaire : 2,66 euros.

Reste maintenant à voir si l’entreprise allemande peut faire de ce produit un succès commercial comme à Mercadona. La chaîne Juan Roig a vendu 9 600 unités par jour de ce dessert japonais, la barre est donc assez haute.