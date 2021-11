Lidl GB promeut Ryan McDonnell au poste de PDG

McDonnell a mis en place les divisions d’achat et de marketing du détaillant. // Lidl GB promeut Ryan McDonnell au poste de directeur général // L’actuel PDG du Royaume-Uni, Christian Härtnagel, deviendra directeur général de Lidl Allemagne – la plus grande des entreprises Lidl

Supermarket Lidl a annoncé que son actuel directeur général britannique, Christian Härtnagel, deviendrait directeur général de Lidl Allemagne, tandis que Ryan McDonnell serait promu à la tête des opérations britanniques du groupe.

Occupant actuellement le poste de directeur général adjoint, McDonnell prendra ses nouvelles fonctions le 1er février tandis que Härtnagel prendra ses fonctions un mois plus tard.

McDonnell, qui a quitté une entreprise familiale de construction pour le programme d’études supérieures de Lidl en 2000, a créé les divisions d’achat et de marketing de l’entreprise.

La carrière de McDonnell chez Lidl s’étend sur plus de 21 ans et comprend également des postes en tant que directeur commercial de Lidl Irlande et Irlande du Nord et directeur commercial de Lidl GB.

McDonnell a déclaré : « Christian transmet une entreprise bâtie sur des bases solides et je suis incroyablement heureux de me passer le relais. Je travaille chez Lidl GB depuis maintenant plus de six ans, période au cours de laquelle nous avons vu le nombre de nos magasins, de nos collègues et de nos clients croître de façon exponentielle. Nous ne pourrions pas être dans un meilleur endroit en tant qu’entreprise et je me sens privilégié de nous faire avancer à partir d’ici.

Härtnagel a dirigé Lidl GB pendant plus de cinq ans après avoir été promu du poste de directeur des opérations de Lidl Autriche, où il était responsable des ventes et des opérations.

Il travaille avec Lidl depuis plus de 18 ans et a occupé divers postes, dont celui de directeur régional chez Lidl Irlande.

Härtnagel remplacera l’actuel PDG de Lidl Allemagne, Matthias Oppitz, qui, selon la société, assumera un nouveau rôle international au sein de son conseil d’administration.

Härtnagel a déclaré : « C’est spécial, à la fois personnellement et professionnellement, d’avoir l’opportunité de retourner dans le pays où j’ai commencé ma carrière il y a de nombreuses années et de prendre la tête du plus grand marché de la famille Lidl »

« J’ai travaillé en étroite collaboration avec Ryan pendant un certain temps et j’ai toute confiance en sa capacité à diriger Lidl en Grande-Bretagne et à tirer parti du fantastique palmarès de l’équipe ces dernières années. Je suis très fier de laisser l’entreprise entre des mains aussi compétentes et sûres. Ryan et moi nous efforçons d’offrir le meilleur Noël de tous les temps à nos clients. »

