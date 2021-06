Lidl lance son propre climatiseur de type pingouin avec plus de 100 euros de remise | La technologie

Lidl profite de la hausse des températures pour promouvoir sa climatisation à une remise très intéressante.

Avec l’arrivée du mois de juin, les températures élevées et Ils préviennent depuis des semaines que cet été sera particulièrement chaud en Espagne. Beaucoup tremblent déjà à cette nouvelle et commencent à chercher un moyen de s’en sortir à la maison, d’autant plus maintenant que le télétravail a été promu, et peut-être que la solution est d’acheter un climatiseur.

L’offre de climatiseurs est large, bien que tout le monde ne souhaite pas installer un appareil dans une pièce spécifique et préfère un type pingouin qui peut être transporté d’un endroit à un autre le moment venu et ne nécessite pas de travail. Pour eux, Lidl’s peut être très approprié, surtout s’il est vendu à un prix très avantageux comme en ce moment.

Ce climatiseur Lidl fonctionne dans un plage de température entre 17º et 35º qui a également une fonction de déshumidificateur pour ceux qui ont également besoin de cette option saine à la maison.

Vous envisagez d’acheter un pingouin ? Nous vous expliquons comment choisir un climatiseur portatif pour oublier d’avoir chaud cet été.

Le climatiseur portable a un puissance maximale de 960 W parfaitement contrôlable grâce à la télécommande pour réguler la température. Cela intègre également un écran LED où vous pouvez voir à l’instant et de n’importe où comment cela fonctionne.

Quant aux espaces où il est recommandé d’utiliser la climatisation Lidl, la même chaîne de supermarchés conseille que ce soit en pièces jusqu’à 25 m² et peut être branché n’importe où, il n’est pas nécessaire d’effectuer une installation électrique.

De plus, il n’occupe pas trop pour la puissance dont il dispose, seulement 35,5 x 34,5 x 70,3 cm, il s’intègre donc dans presque toutes les pièces. Il peut être déplacé facilement grâce aux roues, mais si vous deviez le transporter, ce ne serait pas un gros problème non plus, pesant 22,5 kg.

Quant au prix, il est des plus intéressants grâce à la remise très importante dont il bénéficie, des 329 euros de son prix officiel il est passé à 199,99 euros chez Lidl. Allez-vous vraiment résister à ce prix ?