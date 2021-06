Lidl lance un chargeur sans fil qui stérilise et protège également le mobile pour seulement 16,99 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez protéger votre mobile des bactéries et des germes et que vous recherchez également un chargeur sans fil, faites attention au nouvel appareil de Lidl. C’est un chargeur et stérilisateur sans fil pour votre smartphone avec un prix incroyable : seulement 16,99 euros.

La crise sanitaire nous a permis d’améliorer nos habitudes d’hygiène. Depuis que la pandémie a éclaté, nous sommes tous beaucoup plus soucieux de garder nos objets propres, et l’une des questions les plus recherchées au cours de ces mois a été “comment désinfecter un téléphone portable”.

Pour rendre cette tâche aussi simple et confortable que possible pour les utilisateurs, il est préférable d’utiliser la technologie. Sur le marché, nous pouvons trouver des appareils qui stérilisent le mobile à l’aide de la lumière ultraviolette, une solution très pratique pour désinfecter le terminal simplement en l’insérant dans une boîte.

Si vous souhaitez avoir l’un de ces appareils, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Lidl lance un chargeur et un stérilisateur sans fil 2 en 1 qui permet de faire d’une pierre deux coups. A) Oui, pendant que votre téléphone est en charge, il stérilise également en même temps. Et le meilleur, c’est son prix : seulement 16,99 euros.

Ce chargeur et stérilisateur sans fil est fabriqué par la marque Beldray et est compatible avec tout téléphone portable prenant en charge le chargement sans fil. Il s’agit d’une boîte blanche dans laquelle vous pouvez insérer votre smartphone et Il a des dimensions de 189 x 105 x 51 mm.

La désinfection de votre appareil s’effectue grâce à la lumière UVC. Ce type de lumière ultraviolette est le plus nocif des trois types existants (UVA, UVB et UVC). Il a une longueur d’onde plus courte et plus puissante que les autres, ce qui le rend très nocif et efficace pour stériliser les objets et les surfaces.

Pour le moment, Lidl n’a pas annoncé de date précise à laquelle il mettra en vente le chargeur et le stérilisateur sans fil Beldray, alors restez à l’écoute de cette page pour voir quand il peut être acheté afin que vous puissiez l’obtenir avant qu’il ne soit épuisé. Si vous ne voulez pas attendre ou que les unités sont sorties, Dans Amazon Espagne, vous pouvez trouver ces alternatives :

