Lidl lance un système pour seulement 3,99 euros qui vous fera économiser des centaines d’euros sur les capsules de café | Vie

Les capsules réutilisables pour café est un système plus écologique qui représente des économies importantes par rapport aux capsules à usage unique qui sont devenues populaires ces dernières années.

De nombreuses maisons ont choisi de faire du café, du thé ou du chocolat avec les machines à capsules que Nespresso a rendues à la mode. C’est la marque la plus populaire et celle qui a fait de ce système sa catapulte vers le succès. Cependant, acheter une nouvelle boîte de capsules chaque mois est un effort financier majeur et un problème pour l’environnement.

Ces petits emballages en plastique à usage unique ne sont pas le mécanisme le plus approprié, bien qu’ils soient le plus confortable. C’est pourquoi des capsules réutilisables ont vu le jour. En plastique ou en acier inoxydable, peut être lavé, rempli et réutilisé pour faire un café après l’autre. Ce qui réduit le coût de cet achat unique et des paquets de café ou de thé que l’on aime, bien moins chers.

Ce nouveau marché en plein essor n’est pas passé inaperçu Lidl qui a lancé ses propres capsules réutilisables. Cette marque de supermarché propose à un prix très bas, une capsule en acier inoxydable et un anneau en silicone compatible avec Nespresso.

L’emballage comprend une capsule avec un couvercle, une cuillère doseuse et une brosse de nettoyage. Ensemble complet pour faire des cafés et autres boissons avec machines que Nespresso met en vente depuis 2003 avec système à 3 voies. Si vous possédez une de ces machines à la maison, cette offre de Lidl peut être votre meilleure option.

Le prix est de 3,99 euros pour une capsule qui n’est compatible qu’avec une partie du marché. Ce n’est pas la seule alternative sur le marché, même si c’est l’une des moins chères. Au fur et à mesure que la compatibilité avec d’autres machines et marques augmente, le prix augmente. Sur Amazon, vous pouvez trouver une grande variété de ces produits et comparer les prix avec ceux de Lidl, en fonction de la machine que vous avez chez vous.

Lors de l’achat de ces capsules réutilisables, vous devez prendre en compte la machine que vous utilisez, si vous consommez beaucoup de café par mois et quel type de café ou de boissons vous aimez, car ils ne sont pas tous compatibles avec ce système. Ce qui est clair, c’est qu’il s’agit d’un marché plus respectueux de l’environnement que les gélules à usage unique traditionnelles.