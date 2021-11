Lidl lance une annonce importante concernant ses robots de cuisine Monsieur Cuisine | La vie

La société allemande LIDL vient de publier une déclaration par e-mail aux utilisateurs de ses robots de cuisine Monsieur Cuisine. Si vous possédez l’un des robots, faites attention, c’est important.

D’après ce que nous pouvons lire dans l’e-mail, la société avertit que le compte utilisateur sera supprimé si le consentement n’est pas donné pour transférer les données à LIDL elle-même.

La date limite sera le 21 novembre prochain et si l’utilisateur n’accepte pas les conditions de transfert du contrat, et ce qui peut être fait à partir d’ici, son compte utilisateur sera supprimé.

Pour ce faire, il vous suffit d’accéder au site Web du lien précédent, d’entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et d’accepter les nouvelles conditions d’utilisation de LIDL et le transfert des données de compte et d’utilisateur à Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm.

Que se passe-t-il si vous n’acceptez pas les nouvelles conditions ou donnez votre consentement ?

Si vous n’entrez pas cette adresse et acceptez les conditions, le compte d’utilisateur et les données qu’il contient seront supprimés le 22 novembre 2021.

Cependant, la société a clairement indiqué que vous pouvez toujours créer un nouveau compte utilisateur chez Lidl Stiftung, après avoir accepté les conditions du compte.

On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Monsieur Cuisine Connect, le robot de cuisine pas cher de Lidl, l’une des meilleures alternatives du marché au célèbre Thermomix.

En cas de doute d’un utilisateur, vous pouvez toujours contacter LIDL via son e-mail de service client : atencion.cliente@lidl.es. Une fois reçu, la marque prendra contact avec l’utilisateur.

Les robots de cuisine LIDL sont clairs concurrence du populaire Thermomix Vorwerk à un prix bien inférieur. En fait, il y avait un problème de brevet avec eux et leur dernière version a dû être retirée.