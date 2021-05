Lidl lance une solution qui prolonge la surface utile de votre cuisine, décore et protège également | Vie

La vitrocéramique est l’une des surfaces les plus délicates de la cuisine et sa protection est une maxime que tous les membres de la famille doivent respecter pour qu’elle soit maintenue en bon état pendant longtemps.

Lors de la cuisson, de la pose de tout appareil ou du nettoyage, il est important de faire très attention à la façon dont nous traitons la vitrocéramique. Nous avons tous vu des pères et des mères placer un chiffon sur le feu pour le protéger de tout autre appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Lidl a lancé une solution basée sur cette idée et qui est très appréciée sur le marché depuis longtemps. Si vous allez laisser le sac de courses, un couteau ou une fourchette, si vous n’utilisez plus la plaque vitrocéramique et que vous voulez qu’elle ne tache pas, dans toutes ces situations, le couvercles en vitrocéramique.

Fabriqué en verre trempé, ces les plaques résistent à la chaleur et à tout coup ou saleté, c’est-à-dire tout ce que nous ne voulons pas finir in vitro de peur que cela ne gâche. Ils comprennent des pieds antidérapants pour une plus grande sécurité et sont deux plaques qui peuvent chacune protéger la moitié de la vitro dans votre maison.

Dans le bazar en ligne Lidl, il y a de la place pour toutes sortes d’articles. Faites attention à cette sélection de produits curieux dont vous ignoriez probablement l’existence.

Si vous cuisinez sur un seul feu et que vous ne voulez pas que l’autre moitié tache, vous pouvez utiliser l’un de ces couvercles en vitrocéramique pour le protéger puis nettoyer plus rapidement. Si vous souhaitez avoir une surface sur laquelle vous pouvez laisser la louche ou la spatule que vous utilisez pour cuisiner sans tacher le comptoir en bois, vous pouvez utiliser ces pachas.

Une autre option serait de les utiliser pour placer une table et un plateau où nous allons faire cuire les aliments au four. Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace dans la cuisine, avec ces plaques, la zone de la plaque vitrocéramique devient une autre surface de travail pour cuisiner confortablement dans les petites cuisines.

Pour toutes ces situations, Lild propose sa propre gamme de couvercles en vitrocéramique. Les trois modèles peuvent être achetés sur leur site internet pour 5,99 euros, deux assiettes aux motifs différents: une qui simule du papier, une autre avec l’image d’un mortier aux épices et une autre avec un piment rouge.

Une fois de plus, Lidl lance un produit populaire pour la maison et la cuisine à un prix presque imbattable. Cette solution peut être trouvée dans de nombreux formats et conceptions sur d’autres pages telles qu’Amazon à des prix abordables, mais pas si bon marché.

Par exemple, best-seller sur Amazon c’est lui Modèle Kesper, qui sert de planche à découper en verre et de protecteur en vitrocéramique et coûte actuellement 19,91 euros. C’est la marque la moins chère, bien qu’il y ait aussi le Marque Wenko pour 18,71 euros.