Lidl met en vente cette machine que vous avez voulu avoir toute votre vie pour seulement 24,99 euros Vie

On dit qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Si, enfant, vous rêviez d’avoir votre propre machine à barbe à papa, vous avez de la chance : la boutique en ligne de Lidl propose une version maison qui s’adapte partout et ne coûte que 24,99 euros.

J’adore les parcs d’attractions et les foires, je suis fan de montagnes russes et je déteste les attractions qui ne cherchent qu’à donner le tournis, même si depuis que je suis petit ce que j’aime le plus dans ces endroits c’est qu’ils sont le seul endroit où je peux manger cette friandise appelée barbe à papa (par curiosité nos voisins français sont beaucoup plus originaux et l’appellent ‘barbe à papa’ ou barbe de papa).

Ce n’est pas le produit le plus sain de l’univers, on ne va pas se leurrer, mais c’est un de ces plaisirs coupables auxquels il est impossible de résister. Et encore plus s’ils le mettent sur un plateau, eh bien, dans votre propre cuisine plutôt.

Êtes-vous un fan des appareils SilverCrest ? Si la réponse est oui, vous aimeriez sûrement savoir qui fabrique les appareils Lidl.

Lidl vient de mettre en vente dans sa boutique en ligne ma perdition, cet objet de désir que beaucoup d’entre nous ont désiré depuis notre plus tendre enfance : une machine portable pour fabriquer de la barbe à papa. Non seulement cela, aussi comme la plupart des produits des supermarchés allemands, à un prix irrésistible : seulement 24,99 euros.

La machine à barbe à papa portable de Lidl vient de la marque Silvercrest et a tout ce dont vous avez besoin pour faire votre propre barbe à papa colorée sans quitter la maison.

Son design est très compact, a un diamètre de 27,7 centimètres et ne pèse que 1,5 kilo, ce qui le rend facile à ranger et à transporter pour le sortir lors d’occasions spéciales. La puissance de 500 W, un fait pertinent maintenant qu’il faut faire très attention à la consommation avec les nouveaux tarifs d’électricité, et elle est facile à nettoyer et que le bac et le couvercle anti-éclaboussures sont amovibles.

La structure est en plastique, tandis que le bol rotatif intérieur est en aluminium, en plus de la machine dans la boite vous trouverez une cuillère doseuse pour ajouter la bonne quantité de sucre et un set de bâtonnets de bambou pour créer ces friandises délicieuses et colorées.

Comme ceux des foires et des parcs de traction, son fonctionnement est très simple : il suffit de verser le sucre dans la partie centrale et d’aller piéger les fils de caramel en tournant avec le bâton autour du plateau tournant.

La machine à barbe à papa Silvercrest de Lidl est au prix de 24,99€ et est disponible exclusivement dans sa boutique en ligne, il faut donc ajouter 3,99€ de frais de port à ce prix. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que Il n’inclut pas les échantillons de sucre, donc si vous voulez l’essayer dès votre retour à la maison, vous devez l’acheter à l’avanceDans les magasins comme Amazon, il existe différentes couleurs et saveurs à un très bon prix.