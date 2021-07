Lidl met en vente le meilleur compagnon pour regarder Netflix pour seulement 16,99 euros | La technologie

Film et pop-corn sont deux mots qui vont toujours de pair. Lidl propose un support à pop-corn à air chaud avec lequel vous pouvez faire votre propre pop-corn maison de manière saine, car vous n’avez pas besoin d’utiliser d’huile ou de beurre.

Il est indéniable que les sensations de regarder un film dans une salle de cinéma sont très difficiles, voire impossibles, à recréer à la maison, mais alors que les cinémas retrouvent la normale et que les grandes premières reviennent sur grand écran, il n’y a pas d’autre option à essayer. profitez du septième art à petite échelle à l’intérieur.

Un bon film est essentiel pour créer une atmosphère, et heureusement les plateformes de streaming comme Netflix, HBO, Amazon Prime Video ou Disney Plus nous simplifient la tâche.

Avec autant d’offres, il est presque impossible de ne pas trouver quelque chose qui en vaille la peine, bien que parfois une telle variété soit même un inconvénient et un sujet de discussion, ne pensez-vous pas ?

Et la prochaine chose, bien sûr, est de préparer un bon seau de pop-corn, car le cinéma sans pop-corn c’est moins de cinéma.

Il existe plusieurs options pour déguster du pop-corn à la maison, les plus courantes sont les sacs à micro-ondes typiques, rapides et très propres à faire, bien qu’à mon avis ces types de sacs à pop-corn utilisent généralement beaucoup de graisse et trop de sel, donc ils ne le sont pas. l’option la plus saine.

Si vous voulez faire du pop-corn maison aussi vite et propre que des sachets pour micro-ondes, mais de manière plus saine, presque sans matière grasse et juste ce qu’il faut de sel, Lidl vient de mettre en vente une petite machine à pop-corn électrique 1200W de puissance pour seulement 16,99 euros, une vraie aubaine.

La machine à pop-corn bon marché de Lidl fonctionne à l’air chaud, il n’est donc presque pas nécessaire d’utiliser de la graisse pour du pop-corn croustillant et sain, et fait jusqu’à 60 grammes de pop-corn en seulement 2 minutes.

Il possède un couvercle amovible, des pieds antidérapants et un interrupteur marche/arrêt sur le côté.Il dispose également d’un distributeur intégré pour faire fondre le beurre si on opte pour cette option à la place du sel.

La machine à pop-corn ou machine à pop-corn Lidl est, pour le moment, en vente uniquement dans sa boutique en ligne pour seulement 16,99 euros plus 3,99 euros de frais de port, avec un délai de livraison de 1 à 3 jours ouvrés.