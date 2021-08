Lidl met en vente un curieux gadget pour faire du sport chez soi à moins de 10 euros | Vie

Après la pandémie, l’idée d’avoir une salle de sport à la maison est plus réelle que jamais, alors Lidl veut nous donner un coup de main avec un accessoire utile et portable qui nous permettra de faire des pompes en tout genre.

Plus d’un d’entre nous a eu du mal pendant la quarantaine pour ne pas avoir pu s’entraîner. Avec les gymnases fermés et sans pouvoir sortir de la maison, seuls les chanceux qui avaient du matériel à la maison ont pu surmonter les trois mois de sédentarité qui nous ont frappés.

Bien que l’imagination soit puissante, beaucoup d’entre nous ne savaient plus quoi faire après des semaines à soulever des briques de lait. Et peu importe combien nous avons regardé Amazon, les produits de gym étaient en rupture de stock.

Par conséquent, un an après la fin de la fermeture, les entreprises sont devenues folles de lancer produits abordables pour faire de l’exercice à la maison, parfait à ranger pour le prochain confinement ou, tout simplement, pour ceux qui veulent économiser quelques euros à la salle de sport.

Et dans ce sens, la société allemande Lidl a mis en place une table push-up pour faire jusqu’à six types différents de pompes, car les poignées sont mobiles et peuvent être placées en fonction de l’utilisateur, couvrant les besoins de chaque exercice et renforçant différentes zones du corps.

Le gadget est petit et léger avec des mesures de 59,5 x 18 x 1,75 cm et un poids de seulement 1,08 kg, donc nous pouvons l’enregistrer n’importe où.

Malgré cela, la planche est résistante, supportant jusqu’à 100 kg de pression, plus que suffisant même pour les athlètes les plus lourds qui veulent en obtenir un. Le secret pour atteindre cette ténacité est que Il est fait d’ABS et de TPR, des matériaux à la fois durables et résistants.

La table de push-up est en promotion à seulement 9,99 euros (avant cela coûtait 14,99 euros) et a une garantie de 3 ans, ce qui confirme que Lidl est très convaincu qu’il s’agit d’un produit fiable.