Lidl réduit ce robot aspirateur: il aspire, frotte et se contrôle avec le mobile pour moins de 200 € | La technologie

Si vous souhaitez acheter un robot aspirateur pas cher avec de bonnes performances, profitez de cette offre de Lidl. La chaîne allemande a baissé les Ecovacs Deebot U2, un robot qui aspire, frotte et se contrôle avec le mobile pour moins de 200 euros.

L’aspirateur robot s’est avéré être une aide précieuse à la maison. Cet appareil est capable de garder les sols de notre maison propres sans aucun effort, c’est pourquoi de plus en plus d’utilisateurs l’essaient.

Heureusement, aujourd’hui, nous pouvons trouver de nombreux modèles bon marché avec de bonnes performances sur le marché. le Deebot U2 par Ecovacs est l’un d’entre eux, et maintenant vous pouvez l’obtenir pour très peu d’argent: seulement 199,99 euros.

Dans votre bazar en ligne, Lidl a encore baissé le prix de ce robot aspirateur déjà bon marché. Son prix officiel est de 229 euros, et bien qu’Amazon soit un peu moins cher, pour 211,80 euros, il est difficile de le trouver pour moins de 200 euros.

L’Ecovacs Deebot U2 est un aspirateur robot équipé d’un système d’aspiration et de lavage qui fournit un nettoyage en profondeur automatisé des sols de votre maison. Concernant l’aspiration, il dispose de différents niveaux d’aspiration pour s’adapter aux besoins de chaque instant, dont un mode Max + pour les tâches les plus exigeantes.

Il dispose de trois modes de nettoyage: automatique, bordure et localisé, et est capable de suivre un modèle de nettoyage avancé de l’arrière vers l’avant pour enlever la saleté de tous les coins de manière systématique. De plus, il mémorise les itinéraires de nettoyage pour fournir des résultats optimaux.

Concernant la fonction de lavage, il équipe un réservoir d’eau de grande capacité et offre deux niveaux de contrôle du débit d’eau. Grâce à cela, vous pouvez ajuster la quantité d’eau en fonction des caractéristiques de vos sols.

Cet aspirateur robot vendu par Lidl est contrôlé via une application pour téléphone portable avec laquelle vous pouvez sélectionner le mode de nettoyage et le mettre en œuvre avec un confort total. En outre, est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc également le gérer à l’aide de commandes vocales.

