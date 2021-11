Lidl révolutionne quelque chose d’aussi simple que votre ticket de caisse | La vie

L’entreprise allemande a plusieurs initiatives qui permettent d’économiser 100 tonnes de papier par an, en plus de promettre d’être plus durable pour l’environnement avec la réforme de leurs billets.

Chaque fois que nous achetons, sans nous en rendre compte, ils nous apportent une énorme liste papier où ils précisent quels produits vous prenez, combien ils valent et combien nous les avons payés.

C’est ce qu’on appelle communément un billet. Et c’est quelque chose de tellement intériorisé que nous ne réalisons même pas souvent que nous l’avons pris après avoir terminé l’achat.

Cela dépend du supermarché, mais Certains de ces billets peuvent mesurer jusqu’à un demi-mètre et emporter 4 autres papiers avec eux de promotions, offres et autres documents inutiles. Tout cela avec la mort de l’Amazon.

Et dans ce domaine, c’est LIDL, un supermarché allemand de référence en matière environnementale (avec des remises énormes pour le Black Friday), et qui a désormais décidé d’aller plus loin en ce qui concerne cette question du ticket.

Comme annoncé aujourd’hui, offrira aux utilisateurs de son application Lidl Plus dans toute l’Espagne la possibilité de ne pas imprimer le ticket à la caisse et avoir exclusivement la version numérique comme garantie d’achat.

La compagnie a également vous avez diminué la longueur de vos tickets d’achat physiques d’environ 9 centimètres, ainsi les tickets qui sont pris par jour représenteront une économie par rapport aux précédents.

Et, en parallèle, Lidl teste dans certains de ses magasins aux Baléares un nouveau ticket de caisse écologique, qui vient sans produits chimiques nocifs pour l’environnement, il est plus facile à recycler et son origine est responsable.

Avec toutes ces mesures, le supermarché allemand s’attend à économiser plus de 100 000 kilos de papier par an au total, en ajoutant tous ses magasins à travers le monde.

Comme ils l’expliquent de la part de l’entreprise, l’objectif reste le respect de l’Accord de Paris. Au fait, on dirait qu’ils pourraient acheter Supercor.