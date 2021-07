Lidl supprime une de ses gammes de produits et les réseaux réagissent : revenez maintenant ! | Vie

C’est la glace que tout le monde veut acheter chez Lidl, et c’est impossible à trouver.

L’un des produits les plus consommés pendant l’été est glaces, et bien que nous ayons une grande variété dans nos supermarchés préférés, la vérité est qu’il y en a qui se vendent beaucoup plus que d’autres, soit parce qu’ils sont beaucoup plus riches, plus sains ou, directement, parce qu’ils ont été recommandés sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques mois, les glaces sont devenues virales Gelatelli Haute Protéine vu dans la chaîne de supermarchés Lidl, dans une promotion que la chaîne offrait temporairement jusqu’à ce qu’ils soient épuisés. À l’époque, plusieurs influenceurs recommandaient ces glaces comme étant faibles en sucre, riches en protéines et faibles en calories.

Bon, maintenant que nous subissons quelques semaines de grosse chaleur, il y a beaucoup de clients réguliers de Lidl qui font pression sur les réseaux sociaux pour que la chaîne de supermarchés les remplace à nouveau, une vraie fièvre pour une gourmandise très appétissante pour ces dattes mais il parait qu’elle ne reviendra pas dans les bornes de la chaîne.

Re-bonjour @balasybolinhos. Ce produit ne fait pas partie de notre assortiment habituel, c’est une promotion. Nous transmettons votre souhait en interne afin qu’il puisse être pris en compte, car pour le moment nous n’avons pas de nouvelle date de vente. Les salutations. – Lidl Espagne (@lidlespana) 3 juillet 2021

Et c’est qu’une fois de plus Lidl a clarifié aux clients intéressés, que les glaces Gelatelli High Protein faisaient partie d’une promotion, et comme ce n’est pas un produit courant, ils ne peuvent pas les remplacer, du moins pour l’instant.

Ce n’est pas la première fois qu’un groupe d’utilisateurs qui achètent habituellement dans une chaîne de supermarchés comme Lidl ou Mercadona elle-même, recourent aux réseaux sociaux pour demander le retour d’un produit dans les rayons. C’est déjà arrivé avec certaines des pizzas classiques qui ont disparu de Mercadona et que beaucoup désirent.

La seule chose que l’utilisateur peut faire est d’essayer de trouver des crèmes glacées de substitution et similaires qui peuvent offrir un goût similaire. Dans tous les cas, compte tenu du succès du produit, il est probable qu’ils puissent être obtenus par d’autres moyens, en contactant directement le fabricant ou en important s’ils sont disponibles sur d’autres marchés en dehors de l’Espagne.