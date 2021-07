Lidl surprend à nouveau avec ce gadget antirouille au lave-vaisselle pour seulement 6,99 euros | Vie

in

La dernière version de Lidl est un produit très bon marché qui aide à prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle et à éviter l’un des problèmes les plus courants.

Pendant des années, Lidl a voulu être un supermarché où l’on trouve de tout Qu’est-ce que tu cherches. Tout comme chez la concurrence vous achetez de la parfumerie, des accessoires pour la voiture et d’autres produits, chez Lidl, il y a de plus en plus de variété, sans parler de la boutique en ligne du supermarché. Un exemple se trouve dans le dérouillant récemment lancé.

Des taches de rouille peuvent apparaître dans le lave-vaisselle, les couverts, les casseroles et les poêles au fil du temps et donner l’impression qu’ils sont devenus vieux ou insalubres. La corrosion apparaît et jusqu’à présent, il y avait sûrement ceux qui ne savaient pas comment la combattre, mais avec ce produit Lidl, les problèmes sont résolus.

Le dérouillant “empêche la corrosion instantanée dans le lave-vaisselle”, rapporte Lidl, et est très facile à utiliser. Avec des mesures de 10 x 2 centimètres et 80 grammes, cette barre se passe au lave-vaisselle et remplit sa fonction seule.

Le secret du bar est dans le aimant intérieur sous la couche d’acier inoxydable et cela sert à éviter l’oxydation généralisée. Il ne contient aucun produit chimique et n’affecte en aucun cas le lave-vaisselle.

Sur cette image, vous pouvez voir à quoi ressemble la barre, qui a également reçu une autre fonction en dehors du lave-vaisselle, pour ceux qui n’ont pas cet appareil mais souffrent d’oxydation.

La barre peut également être placer dans le tiroir ou le placard où sont rangés les couvertsLe laisser à côté de ceux-ci les empêchera de perdre leur éclat et de paraître plus vieux qu’ils ne le sont vraiment.

Et nous n’avons pas encore parlé du prix. Le dérouillant de Lidl est aussi abordable que cette chaîne de supermarchés est habituée et peut être acheté aujourd’hui pour seulement 6,99 euros dans la boutique en ligne. Une invention, non ?