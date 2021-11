Lidl tremble-t-il ? Xiaomi a également son propre fer à vapeur, et il ne coûte que 32 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les plaques verticales sont un vrai phénomène, un de plus, et c’est qu’elles permettent de gagner beaucoup de temps. Maintenant, Xiaomi en vend un qui a également un très bon prix.

Le repassage des vêtements est toujours une lourde tâche, même si ce n’est plus tellement grâce aux nouveautés qui ont progressivement atteint les fers conventionnels et surtout l’essor des fers à vapeur verticaux, qui prennent le relais pour ceux qui seulement Ils les utilisent de manière ponctuelle et qui ils apprécient avant tout la vitesse.

Il y a de nombreux détails à prendre en compte lors de l’achat d’un fer vertical, comme la puissance ou la capacité du réservoir. Ayant dit cela, Il y a une marque qui n’a pas voulu manquer l’opportunité d’être présente dans ce secteur : Xiaomi, qui a déjà un modèle en vente sur AliExpress pour seulement 32 euros.

Ce fer à vapeur vous permet d’éliminer rapidement les plis de tous types de tissus avec de l’eau vaporisée à 130º. Il a également un prix assez bon marché.

Bien sûr, ce n’est pas le seul qui vend des plaques de cette classe. Sans aller plus loin, Lidl en a déjà mis un en vente avec succès, en dehors de son célèbre mannequin de repassage.

Avec jusqu’à 130º de température, vous pouvez facilement éliminer les plis des chemises, pantalons, t-shirts et toutes sortes de vêtements, donc c’est pas mal du tout.

L’un des inconvénients que l’on peut mettre est qu’il vient de Chine, ce qui veut dire qu’il peut mettre plusieurs semaines à arriver. Si vous n’êtes pas pressé, ce n’est peut-être pas un inconvénient. Dans tous les cas, la livraison est gratuite vers l’Espagne.

Le centre de repassage offre de nombreux avantages par rapport à un fer à repasser à vie. Découvrez ce que vous devez prendre en compte pour choisir le meilleur pour votre achat.

Les options ne manquent pas en Espagne, car des marques telles que Cecotec vendent plusieurs modèles à des prix différents, certains à partir de seulement 22 euros.

Il existe de nombreux appareils pour la maison qui vous facilitent la vie, des gadgets qui concernent principalement le nettoyage ou la cuisine et qui sont dans de nombreux cas des robots, de la cuisine, de l’aspirateur, du récurage et de toutes sortes.

Les plaques verticales deviendront sûrement populaires dans les années à venir, comme cela s’est produit avec d’autres produits.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.