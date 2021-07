Lidl vend cette friteuse sans huile Philips moins chère pour vous permettre de cuisiner sans gras cet été | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez commencer à manger plus sainement et que vous souhaitez acheter une friteuse à air, faites attention car cela vous intéresse. Lidl a sorti une friteuse sans huile Philips avec un prix moins cher qu'Amazon pour vous permettre de cuisiner sans graisse cet été.

Aujourd’hui, il est possible de profiter des avantages de la friture traditionnelle d’une manière plus saine. Et tout cela grâce à la friteuse sans huile, l’appareil à la mode que tout le monde veut avoir dans sa cuisine : elle prépare des aliments sans graisse mais en les rendant croustillants, dorés et délicieux.

En raison de l’énorme popularité de cet appareil ces derniers mois, de nombreux modèles sont en rupture de stock et Trouver une friteuse sans huile bon marché est difficile.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Si vous recherchez une alternative qui offre de bonnes performances et a une capacité suffisante pour cuisiner pour toute la famille, le Philips Essential Airfryer HD9252 / 90 c’est une option à considérer. Lidl le vend moins cher qu’Amazon et vous pouvez l’acheter pour seulement 109,99 euros.

Le prix de cette friteuse à air Philips dans la boutique officielle est de 129,99 euros, et sur Amazon il est en ce moment à 129 euros. Si l’on regarde l’histoire du géant du e-commerce, on constate qu’il est passé sous les 110 euros à quelques reprises, donc C’est le bon moment pour l’obtenir et économiser sur votre achat.

La friteuse sans huile Philips commercialisée par Lidl vous offre toutes les fonctionnalités que vous pouvez demander à ce type d’appareil. Il dispose de la technologie Rapid Air pour la cuisson des aliments, répartissant l’air chaud de manière optimale pour qu’il soit croustillant et doré à l’extérieur et tendre à l’intérieur. Grâce à ça, vous pouvez savourer vos plats préférés avec jusqu’à 90 % de matières grasses en moins.

Le Philips Essential Airfryer HD9252 / 90 a un panier de 4,1 litres où vous pouvez préparer jusqu’à 800 grammes de pommes de terre en une seule fois. Par conséquent, il a une capacité suffisante pour cuisiner pour quatre personnes, tandis que les modèles plus compacts et bon marché ne vous permettent pas de préparer de la nourriture pour toute la famille.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

En plus de la friture, cette friteuse diététique grille, rôtit, réchauffe et maintient également les aliments au chaud.. Il dispose d’une application mobile où vous pouvez voir des recommandations de recettes pour en tirer le meilleur parti.

Il se contrôle confortablement grâce à son écran tactile, où il est possible de régler manuellement la température et l’heure ou de choisir l’un des sept programmes préréglés. Ces modes incluent les réglages pour la cuisson des collations, des pommes de terre surgelées, fraîches, de la viande, du poisson, des cuisses de poulet, des gâteaux ou des légumes grillés.

Pas à l’heure et cette friteuse sans huile chez Lidl est déjà en rupture de stock ? Ne t’en fais pas, Sur Amazon, vous avez le choix entre plusieurs alternatives :

