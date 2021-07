Lidl vend la brosse à dents électrique parfaite pour votre sac de voyage : elle fonctionne sur piles et ne coûte que 4,50 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous préparez votre valise pour partir en vacances, faites attention car cela vous intéresse : Lidl vend une brosse à dents électrique parfaite à emporter dans votre sac de voyage, puisqu’elle fonctionne sur piles et ne coûte que 4,50 euros.

Nous sommes entourés d’appareils, de gadgets et d’appareils qui rendent notre vie plus confortable et plus facile. Beaucoup d’entre eux sont devenus incontournables, et pour que nous puissions les emmener avec nous en vacances, nous pouvons les trouver dans un format de voyage spécial.

C’est ce qui se passe, par exemple, avec le fer à repasser, le réfrigérateur, le sèche-cheveux ou même la machine à laver : sur le marché, nous pouvons trouver des alternatives portables qui facilitent leur transport et sont conçues pour se déplacer d’un endroit à un autre.

Lidl vend certains de ces appareils de voyage, tels que le mini fer à repasser portable, une cafetière sans fil qui permet de préparer du café n’importe où ou un réfrigérateur électrique portable.

Mais ce n’est pas tout. Dans notre trousse de toilette, vous ne pouvez pas manquer la brosse à dents, et si vous utilisez une brosse à dents électrique, l’emporter avec vous peut être un peu encombrant, surtout si vous voyagez en avion et que vous souhaitez gagner de la place dans votre valise.

Pour ces cas, il est préférable d’avoir une brosse à dents électrique de voyage compacte qui fonctionne sur piles. Lidl le propose à la vente à un prix imbattable : seulement 4,50 euros.

Cette brosse à dents électrique de Lidl est parfaite pour voyager. Il est de taille très compacte et, comme il fonctionne sur piles, vous n’avez pas besoin de transporter le chargeur. De plus, il comprend une housse de protection très pratique pour le transporter sans se salir.

Dans la boîte comprend quatre têtes Marque Nevadent avec des marquages ​​de couleurs différentes. Les têtes comportent des poils arrondis fabriqués à partir de filaments de nylon Tynex de la marque DuPont, ainsi que des poils de couleur verte qui indiquent quand il est temps de changer la tête.

En outre, Elle est également compatible avec les recharges de brosses à dents électriques Oral B, donc si votre brosse principale est de cette marque, elle fonctionnera pour vous.

