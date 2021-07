Lidl vend le dispositif de sécurité automobile le plus recherché | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous n’avez toujours pas le dispositif de sécurité automobile le plus recherché pour les conducteurs ? Profitez du fait que Lidl vient de le mettre en vente à un prix très raisonnable : il ne coûte que 14,99 euros.

On parle depuis plusieurs mois de l’éclairage de secours V16, le nouveau dispositif de sécurité pour la voiture qui vient remplacer les traditionnels triangles de secours. Bien que ce mode de signalisation ne soit obligatoire qu’en 2026, la DGT autorise son utilisation depuis le 1er juillet et de plus en plus de conducteurs souhaitent l’emporter dans leur véhicule.

Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous voulez acheter éclairage de secours V16, vous avez maintenant une excellente occasion de l’obtenir à un bon prix. Lidl l’a mis en vente dans son bazar en ligne et vous pouvez l’acheter pour seulement 14,99 euros.

Lampe flash V16 : notez bien ce nom car il sera l’un des plus écoutés dans les mois à venir avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règle d’assistance routière.

Le modèle que la chaîne de supermarchés allemande commercialise est fabriqué par OSRAM. Il s’agit de LEDguardian Road Flare Et c’est un voyant LED homologué et homologué selon la réglementation V16, vous pouvez donc l’utiliser dans votre voiture avec toutes les garanties.

L’éclairage de secours V16 de Lidl a un diamètre de 83 mm et une hauteur de 57 mm, avec un poids total de 110 grammes. Grâce à sa conception compacte et légère, il peut être facilement rangé dans la boîte à gants.

Il est composé d’un total de 9 LED qui s’allument dans une couleur jaune-orange pour avertir de la présence du véhicule à l’arrêt sur la route. La lumière est puissante et durable, ce qui la rend visible de très loin. Aussi, grâce à son Fonction de pivotement à 360 degrés attire facilement l’attention des autres usagers de la route.

Si vous êtes victime d’une panne ou d’un accident sur la route et que vous devez arrêter votre voiture, l’utilisation de ce feu V16 est très simple. Il vous suffit de le brancher et de le fixer sur le toit de votre véhicule grâce à sa fonction magnétique.

