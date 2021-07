Lidl vend un de ces appareils rares qu’ils utilisent chez Masterchef mais moins cher | Vie

Si vous êtes un adepte de la célèbre émission culinaire Masterchef, vous avez sûrement entendu parler du slow juicer ou blender à extraction lente. Un appareil curieux qui vient chez Lidl avec un prix pour tous les budgets.

Mousses, basse température, sphérification… des programmes de cuisson comme Masterchef ont rapproché certains termes du langage courant qui, il n’y a pas si longtemps, n’était entendu que dans les cuisines des restaurants étoilés.

Si vous êtes un adepte du programme, vous avez sûrement vu les concurrents utiliser la centrifugeuse lente plus d’une fois, même si vous ne savez peut-être pas très bien comment cela fonctionne, à quoi sert cet appareil et si c’est ce dont vous avez besoin dans votre cuisine. .

Bien que cela puisse sembler quelque chose de très nouveau, un extracteur de jus n’est rien de plus qu’un mélangeur traditionnel capable de mélanger à un nombre de tours inférieur pour extraire le maximum de jus des aliments tout en conservant le plus de nutriments possible.

Les mélangeurs traditionnels utilisent une vitesse élevée et la centrifugation pour séparer la pulpe et les graines de la nourriture, obtenu comme résultat un jus presque sans pulpe qui, en raison du processus de coupe qui brise ses fibres et de la chaleur générée dans le processus, perd une grande partie de ses nutriments, principalement des enzymes et des vitamines.

Au contraire, les mélangeurs à extraction lente comme celui-ci de Lidl obtiennent des jus de fruits et de légumes lentement et délicatement, en extrayant le jus, mais en laissant toujours une partie importante de la pulpe, gardant ainsi une grande partie des vitamines et des nutriments des aliments intacts.

L’extracteur de jus pas cher de Lidl a une puissance de 300W, une vitesse maximale jusqu’à 60rrpp et une grande ouverture (75mm) vous permettant de mixer des fruits entiers.

Il convient également aux légumes durs comme le chou ou les carottes, ou fibreux comme l’ananas, ce dont vous devez tenir compte car tous les presse-agrumes ne le permettent pas et ils peuvent se coincer.

Il dispose d’une sortie de jus verrouillable, d’une fonction réversible pour pouvoir tourner les lames dans le sens inverse en cas de confiture et il dispose de deux cuves : une pour le jus et l’autre pour la pulpe.

Par curiosité aussi comprend un accessoire supplémentaire pour préparer de délicieux sorbets aux fruits et légumes, parfait pour l’été.

Il est fait de plastique et d’acier inoxydable, comprend une brosse de nettoyage et la plupart de ses pièces : passoire, fil de convoyeur, récipient à jus et récipient à pulpe, accessoire paille et poussoir, peuvent être facilement lavés au lave-vaisselle.

L’extracteur de gibier lent Lidl est proposé au prix de 59,99 euros et peut être acheté directement sur le site de la chaîne allemande avec livraison à domicile entre 1 et 3 jours ouvrés pour 3,99 euros.