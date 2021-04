Lidl vient de mettre en vente l’appareil phare de cet été | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Lidl a déjà mis en vente l’appareil que vous voudrez également cet été. Si vous voulez l’obtenir, dépêchez-vous car il sera bientôt épuisé.

L’été est encore dans quelques semaines, c’est donc le meilleur moment pour commencer à s’habiller. Chez Lidl, ils sont en avance sur la saison estivale et ont déjà mis en vente l’un des électroménagers qui va réussir cet été.

On parle du réfrigérateur électrique SilverCrest, un appareil avec lequel vous pouvez préparer votre propre glace maison de manière simple et confortable. Il est déjà disponible dans le bazar en ligne de la chaîne allemande au prix de 74,99 euros.

Le réfrigérateur Lidl a une puissance de 90 W et fonctionne branché sur le réseau électrique. Il dispose d’un système d’auto-refroidissement, vous n’avez donc pas besoin d’un compresseur intégré pour faire de la crème glacée maison. Il est capable de faire des glaces au lait (crémeuses ou traditionnelles), ainsi que des sorbets.

La capacité du récipient est de 700 ml et la préparation de la glace est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de mettre les ingrédients dans le seau, de placer le dessus avec la palette de mélange et d’appuyer sur le bouton indiqué pour le type de glace que vous souhaitez obtenir (crémeuse ou traditionnelle). Selon le type souhaité, la glace mettra entre 50 et 80 minutes pour être prête.

Le réfrigérateur électrique Lidl comprend une sélection d’accessoires pour que vous n’ayez pas à vous soucier d’acheter des ustensiles séparéset. Il est livré avec une tasse à mesurer et un ensemble de cinq cuillères à mesurer afin que vous puissiez calculer avec précision les ingrédients secs et humides. Dans la boîte, vous trouverez également une spatule en silicone et une cuillère pour servir la crème glacée.

Et ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment faire de la glace maison. Dans le manuel d’instructions, vous trouverez six recettes, dont une végétalienne.

Êtes-vous fan des appareils SilverCrest? Si la réponse est oui, vous aimeriez sûrement savoir qui fabrique les appareils Lidl.

Si vous n’êtes pas arrivé à l’heure et que le réfrigérateur de Lidl est déjà épuisé, ne vous inquiétez pas car Sur Amazon, vous trouverez des alternatives à bon prix:

