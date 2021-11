LIDOM-Aaron Hicks jouera au LIDOM et Escogido et Aguilas sont répandus

Le jardinier du Yankees de New York, Aaron Hicks, jouera dans le Ligue dominicaine Professionnel du baseball (LIDOM), a rapporté le directeur général de son équipe en MLB.

Brian Cashman a indiqué que ses souhaits sont les mêmes que ceux du propriétaire des Yankees de New York Hal Steimber, ils veulent que Hicks joue pour LIDOM.

Yancen Pujols rapporte que selon ses sources il pourrait jouer pour les Lions de l’Elu. D’autres rumeurs de « rue » indiquent qu’il vient avec les Águilas Cibaeñas ou les Tigres del Licey, le plus fort à ce jour ou celui que l’on peut « croire », c’est qu’il jouera aux côtés d’Albert Pujols dans l’Escogido.

Sources : Aaron Hicks, voltigeur des Yankees de New York, devrait jouer avec les Lions d’Escogido dans la ligue d’hiver de la République dominicaine. Il est attendu la semaine prochaine. – Yancen Pujols (@YancenPujols) 19 novembre 2021

Au cours des 3 dernières saisons de la MLB, Hicks n’a pas joué plus de 60 matchs dans chacune d’elles, en tenant compte du fait que le calendrier 2020 était de 60 matchs et de ceux qu’il a vendus, un total de 54.

Hicks qui a raté beaucoup de matchs au cours des trois dernières saisons a maintenant l’air en bonne santé et prêt à jouer, mais les Yankees ne veulent pas qu’il vienne à l’entraînement de printemps hors de forme, c’est pourquoi ils veulent l’envoyer à LIDOM pour se rattraper un peu de temps perdu.

LIDOM est actuellement la meilleure option de toutes les ligues des Caraïbes, car il y a plusieurs joueurs de calibre qui y jouent, tels que Robinson Canó, Macell Ozuna, Albert Pujols, Yasiel Puig, Juan Lagares, Melky Cabrera, Génesis Cabrera, Yermin Mercedes, entre autres joueurs qui rendent la compétition plus intéressante.

En plus de cela, les Yankees ont un complexe en République dominicaine avec tout le confort et de nombreux vétérans qui peuvent aider Aaron Hicks dans différentes choses, en plus, dans ce pays, il a de nombreux coéquipiers tels que Gary Sánchez, Miguel Andújar, Domingo Germán , Albert Abreu, Deivi García, Wandy Peralta, Joely Rodríguez, entre autres collègues.