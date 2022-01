LIDOM : Les stars battent Licey et continuent le combat

Les Eastern Stars ont battu les Tigres del Licey sur le score de 5-3 pour se rapprocher de l’importante 2e place.

Les Orientales ont immédiatement attaqué le lanceur bleu en 2e manche, où ils ont fabriqué 4 points de départ Brandon Lawson, qui n’a travaillé que 1 1/3 de manche.

L’attaque verte a été menée par Gustavo Nuñez, qui est allé 3-3, plus 2 points marqués et le vétéran Robinson Cano, a connecté 2 coups sûrs et a fait 2 tours au marbre.

Quant au lanceur vert, Jake Kalish a commencé, qui a lancé 3 1/3 manches, accordant 2 points mérités à l’offensive bleue.

Les Tigres ont tenté de se rapprocher à la 7e manche, où Sergio Alcantara a laissé tomber le simple qui a apporté le point qui a mis le match à 5-3, mais ce n’était pas suffisant, le relais vert avait l’air très bien et n’a pas permis de points dans les manches suivantes jusqu’à la fin du match au stade Tetelo Vargas.

Les Eastern Stars restent chez eux, ils recevront les Gigantes del Cibao, un match qui débutera à 17h00.