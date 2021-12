L’idylle du Barça féminin avec un record 2021

25/12/2021 à 08:01 CET

Le Barça féminin clôture la meilleure année de son histoire avec des records authentiques. Les Catalans ont remporté 21 victoires en 21 matchs en début de saison, gardant leur équilibre presque impeccable au cours de la dernière année civile : 52 des 56 victoires possibles. Une année où il s’est hissé d’un triplé historique.Les quatre crevaisons sont venues avec deux tirages, l’un avec le PSG en Ligue des champions et l’autre avec l’Atlético en Supercoupe, où les rojiblancas ont fini par gagner aux tirs au but, et deux défaites contre l’Atleti en championnat et contre Manchester City, également en compétition européenne.

Ceux de Jonathan Giráldez sont un vrai rouleau compresseur. En 21 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent cette saison, ils ont réussi à percer jusqu’à 110 fois les buts rivaux. Une moyenne de buts presque inégalée, avec plus de cinq buts par match.

Une équipe pleine de stars

Le Barça a non seulement obtenu toutes les récompenses collectives, mais a également remporté toutes les récompenses individuelles. Le Barça a dominé les derniers UEFA Awards avec le mieux gardien (Cloths), défenseur (Paredes), milieu de terrain (Alexia) et attaquant (Jenni Hermoso), plus les distinctions Alexia comme meilleure joueuse de l’année pour l’UEFA et le Ballon d’Or.

En supprimant les gardiens (Paños, Coll et Font), ils ne restaient plus qu’à marquer les défenses Mapi León et Andrea Pereira, en plus du blessé Falcón. Le Barça clôt une année de rêve, en visant un 2022 avec des attentes élevées.