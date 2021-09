Liechtenstein vs Allemagne : Compositions, nouvelles de l’équipe, qui sera capitaine, et plus encore !

in

Une nouvelle ère du football allemand est à nos portes ! Après une campagne d’Euros historiquement médiocre sous Jogi Low, Hansi Flick cherche à remettre Die Mannschaft sur la bonne voie avec la marque spécifique de football qui a fait le triple vainqueur du Bayern Munich la saison dernière. Ce match contre le Liechtenstein sera le premier d’une longue série sous Hansi, et les fans ont hâte de voir ce qu’il fait avec les joueurs qu’il a appelés.

Nouvelles de l’équipe

C’est une très mauvaise nouvelle, surtout si vous êtes un fan du Bayern. Le bras droit de Flick, Thomas Muller, a dû être renvoyé à Munich pour des problèmes d’adducteurs – un signe inquiétant en ce début de saison. Manuel Neuer continue également de souffrir de problèmes à la cheville, l’entraîneur confirmant qu’il sera remplacé par le gardien d’Arsenal Bernd Leno dans les buts demain.

Quant au reste de la formation, il est difficile de dire qui jouera où, étant donné que nous n’avons aucune information sur les formations que Flick a essayées à l’entraînement. En supposant qu’il respecte le modèle qu’il a utilisé lorsqu’il était en charge du Bayern, nous devrions voir un 4-2-3-1 standard avec Kai Havertz et Timo Werner en haut (pour la connexion avec Chelsea). Leroy Sane et Serge Gnabry sont les meilleurs candidats pour les ailes, bien que Marco Reus devrait également être dans la conversation.

L’offensive allemande a honnêtement beaucoup d’options, c’est probablement pourquoi Hansi était à l’aise d’envoyer Muller chez lui pour celui-ci. En plus des vétérans susmentionnés, Jamal Musiala et Karim Adeyemi sont également des options pour l’entraîneur. Il y aura probablement beaucoup d’expérimentation dans cette pause internationale alors que Flick déterminera quelle combinaison convient le mieux à sa tactique.

Au milieu de terrain, cependant, il est probable que Hansi opte pour le couple éprouvé de Leon Goretzka et Joshua Kimmich, sur lequel il s’est toujours appuyé sur le Bayern. Florian Neuhaus et Ilkay Gundogan sont également de la partie, et ils devraient avoir l’occasion de démontrer leur qualité lors de ces trois matchs – mais pour l’instant, nous supposons que le duo du Bayern détient la suprématie dans l’esprit de l’entraîneur. Après tout, il a tout gagné avec eux.

En défense, Ridle Baku de Wolfsburg devrait enfin commencer à l’arrière droit de la première équipe allemande, ce que les fans attendaient avec impatience. Il sera probablement rejoint par Antonio Rudiger et Niklas Sule en défense centrale, qui n’ont actuellement aucune compétition pour leur poste en raison de la blessure de Mats Hummels. L’arrière gauche, quant à lui, est un peu un mystère. Robin Gosens était le choix de prédilection de Jogi pour l’Euro, mais Hansi cherche peut-être à changer les choses avec David Raum.

Voyons comment ce XI se présente :

Soit dit en passant, Hansi a été interrogé lors de sa conférence de presse sur qui serait le capitaine demain. Il a refusé de confirmer son choix. Honnêtement, en tant que fan du Bayern, je ne vois personne d’autre que Kimmich obtenir le brassard. Il est clairement un leader de l’équipe et aussi l’un des joueurs les plus seniors avec Neuer et Muller absents. Vous ne pouvez pas le donner à quelqu’un comme Reus ou Gundogan alors qu’ils sont à peine débutants.

Josh pour le brassard, Hansi !

Sondage

Joshua Kimmich devrait-il être le capitaine de l’Allemagne contre le Liechtenstein ?

