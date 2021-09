Liechtenstein vs Allemagne : couverture complète des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA

in

Avec le Bayern Munich en pause cette semaine, nous tournons notre attention vers l’Allemagne – désormais sous une nouvelle direction. Oui, c’est la toute première pause internationale d’Hansi Flick à la tête de l’équipe nationale allemande, et l’ancien entraîneur du Bayern a pour tâche de redynamiser une équipe qui connaît un lent déclin depuis un certain temps déjà.

Tout d’abord, un éliminatoire de la Coupe du Monde de la FIFA est au Liechtenstein, et ce sera la première chance des fans de voir ce qui pourrait changer sous la tutelle de Flick. Alors que Thomas Muller et Manuel Neuer devraient manquer celui-ci, de nombreux nouveaux noms ont été appelés dans l’équipe pour offrir une multitude de nouveaux visages au XI. Pendant ce temps, des vétérans comme Marco Reus, Joshua Kimmich et bien d’autres sont toujours en attente. Cela promet d’être un jeu intéressant.

