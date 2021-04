Liège-Bastogne-Liège en direct Diffusion en direct 2021: Comment regarder la course cycliste UCI World Tour en ligne depuis n’importe où

Dans la foulée de l’Amstel Gold Race de cette semaine et de la Flèche Wallonne, voici la troisième et la plus prestigieuse des «Ardennes Classics». Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder une diffusion en direct de Liège-Bastogne-Liège depuis n’importe où en ligne.

L’une des courses cyclistes de compétition les plus anciennes et les plus difficiles au monde, la tranche de La Doyenne de cette année est la troisième de cinq monuments cette saison.

La course de 140,9 km débute à Liège, dans le sud-est de la Belgique, les coureurs se dirigent vers le sud en direction de la ville pittoresque de Bastogne avant de faire demi-tour et de prendre un itinéraire de retour plus long, plus venteux et plus vallonné vers la ligne d’arrivée à Liège.

Les deux grands favoris de la course masculine de cette année sont Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) et Primož Roglič (Jumbo-Visma), les deux coureurs se battant avec un style impressionnant lors de la passionnante Flèche Wallonne de mercredi, avec Alaphilippe en tête.

La course offre également à Alaphilippe l’occasion d’effacer les mauvais souvenirs de la course de l’année dernière, qui l’a vu célébrer prématurément la victoire pour voir Roglič se faufiler et remporter la victoire dans la ligne droite.

La course féminine marquera quant à elle la dernière apparition en Classique d’une légende ardennaise avec Anna van der Breggen (SD Worx) ayant confirmé que ce sera sa dernière saison avant de prendre sa retraite.

Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct de Liège-Bastogne-Liège 2021, où que vous soyez dans le monde.

Liège-Bastogne-Liège 2021: où et quand?

La 107e édition de Liège-Bastogne-Liège se déroule dans la région des Ardennes en Belgique le dimanche 25 avril.

La course féminine commence à 8 h 40 heure locale (9 h 40 BST, 4 h 40 HE, 1 h 40 HP, 18 h 40 AEST), la course masculine suit à 11 h 15 (10 h 15 BST, 5 h 15 HE, 2 h 15 HP, 19 h 15 AEST) le dimanche).

Regarder Liège-Bastogne-Liège 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de cette course UCI World Tour plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Liège-Bastogne-Liège 2021 mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger car elle est susceptible d’être géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder Liège-Bastogne-Liège 2021 en ligne aux États-Unis

Bien que la course de cette année ne soit pas disponible aux États-Unis sur la télévision linéaire, elle peut être regardée en direct dans son intégralité via NBC Sports Live Extra, le service de streaming en ligne de NBC accessible via le site Web du réseau ou son application.

Vous pouvez vous abonner à NBC Sports Gold, qui propose actuellement un Cycling Pass au prix de 24,99 $ (il était auparavant de 54,99 $), offrant une couverture en direct, à la demande et sans publicité de l’événement de cette année.

Si vous ne parvenez pas à accéder à la couverture de NBC parce que vous êtes à l’extérieur du pays, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à votre couverture habituelle comme vous le feriez chez vous. Parmi les nombreuses options, ExpressVPN, comme indiqué ci-dessus, reste l’un des meilleurs services actuellement disponibles.

Comment diffuser Liège-Bastogne-Liège 2021 en direct au Canada

Les Canadiens peuvent regarder Liège-Bastogne-Liège cette année en direct sur le service de streaming spécialisé FloBikes. Un abonnement vous coûtera cependant 149,99 $ par an.

Comment diffuser Liège-Bastogne-Liège 2021 en direct au Royaume-Uni

Les amateurs de cyclisme ont deux options pour se connecter à la course de samedi. Eurosport diffusera une couverture en direct des courses masculines et féminines, avec une couverture à partir de 10h20 BST dimanche sur Eurosport 2 HD.

Eurosport est disponible avec un forfait Sky TV de base ou via un abonnement mensuel (9,99 £) ou annuel (39,99 £) d’Eurosport Player. Une autre option se présente sous la forme du service de streaming cycliste dédié GCN Race Pass, qui diffusera en direct et en intégralité les courses masculines et féminines. Le service coûte 39,99 £ pour un an, mais il est uniquement mobile.

Diffusion en direct de Liège-Bastogne-Liège 2021 en direct en Australie

Vous pouvez assister gratuitement aux courses masculines et féminines en direct sur SBS Viceland en Australie. Vous devrez créer un compte et vous connecter.

La couverture débute à 19 h 00 AEST le dimanche soir.

