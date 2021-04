Lien à double sens entre Llerenense et AD Lobón

04/04/2021 à 23:34 CEST

le Remplir et la AD Lobon à égalité à deux dans le match disputé ce dimanche dans le Fernando Robina. le Remplir Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Calamonte. De la part de l’équipe visiteuse, le AD Lobon il a remporté son dernier match du tournoi 2-1 contre le Fontaine UD Edge. Avec ce résultat, l’équipe de Llerena est deuxième après la fin du duel, tandis que AD Lobon est le neuvième.

Le match a commencé face à face pour l’équipe locale, qui a libéré la lumière grâce à un but de David Camps à la 16e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau de bord.

Après la pause, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de Lobón, qui a mis les tables avec un but de Rodriguez dans la minute 65. Après un nouveau jeu, le score du AD Lobon grâce à un peu de Mario à la 66e minute, permettant le 1-2. Cependant, le Remplir atteint l’égalisation avec un objectif dans son propre objectif de Manu peu avant la fin, plus précisément en 89, mettant fin au duel avec un score de 2-2 au tableau de bord.

Dans le chapitre sur les changements, le Remplir de Kike Freire soulagé Millan, Jaime Mateos et Sergio Cebada pour Kaka, Manuel et Fortes, tandis que le technicien du AD Lobon, Mario J. Ballesteros, a ordonné l’entrée de James, Rodriguez et Garranchan fournir Javivi, Highlander et Radeau.

L’arbitre a averti Kaka, Manuel, Par Giovanni et Noni par le Remplir déjà Mario, Pedro Juan et Turin par l’équipe de Lobón.

Pour le moment, le Remplir reste avec 24 points et le AD Lobon avec 16 points.

Le lendemain, le Remplir sera mesuré avec le Valdivia, tandis que l’équipe de Lobón jouera son match contre Trujillo.

Fiche techniqueLlerenense:Christian, Salas, Noni, Calvo, Fortes (Sergio Cebada, min 70), Kaká (Millan, min 46), Tome Moliner, Zuri, De Giovanni, David Camps et Manuel (Jaime Mateos, min 58)AD Lobón:Kouba, Torino, Laguta, Manu, Javivi (Jaime, min 50), Chin, Cuevas, Balsera (Garranchan, min 87), Pedro Juan, Mario et Serrano (Rodríguez, min 55)Stade:Fernando RobinaButs:David Camps (1-0, min.16), Rodríguez (1-1, min.65), Mario (1-2, min.66) et Manu (2-2, min.89)