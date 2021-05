Lien à un entre Almería et Albacete

15/05/2021

À 23:17 CEST

le Almeria et le Albacete lié à un lors de la réunion tenue ce samedi dans le Stade des Jeux Méditerranéens. le Almeria est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre Ténérife. Quant à l’équipe visiteuse, le Albacete a remporté son dernier match du tournoi à l’extérieur de la maison 0-1 contre le SD Ponferradina. Avec ce marqueur, l’équipe d’Almeria a été placée en troisième position, tandis que le Albacete, pour sa part, est vingt-deuxième à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière positive pour l’équipe d’Albacete, qui a inauguré la lumineuse grâce à un but de Alfredo Ortuño dans la minute 19. Mais plus tard, le Almeria à la 28e minute, il réussit l’égalité grâce au succès de José Carlos Lazo, terminant la première mi-temps avec le score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Le technicien de la Almeria, Rubis, a donné accès au champ à Brian Rodriguez, Lucas Robertone, Francisco Villalba, Corpas Oui Guilherme Schettine remplacer José Carlos Lazo, Ager Aketxe, Largie Ramazani, Joao Carvalho et Ivan Balliu, tandis que du côté du Albacete, Francisco Noguerol remplacé Fran Garcia Oui Carlos Isaac pour Diego Caballo Alonso Oui Alvaro Jimenez.

Au cours des 90 minutes du match, huit cartons au total ont été vus. Par le Almeria l’arbitre sanctionné par le jaune pour José Carlos Lazo Oui Sergio Akieme, tandis que l’équipe d’Albacete a averti Alvaro Jimenez, Ivan Kecojevic, Carlos Isaac, Barnabas Oui Image de balise Daniel Torres et avec du rouge à Alvaro Pena.

Après avoir terminé le duel avec cette cravate, le Albacete se situait à la vingt-deuxième place du tableau avec 37 points, avec un lieu de descente au deuxième B.Pour sa part, le Almeria Avec ce point atteint, il a atteint la troisième place avec 67 points, à la place d’accès aux éliminatoires pour la promotion en Première Division, après le duel.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre lui Carthagène, Pendant ce temps, il Albacete affrontera dans son fief le Lugo.

Fiche techniqueAlmeria:Giorgi Makaridze, Ivan Balliu (Guilherme Schettine, min 85), Jorge Cuenca, Chumi, Sergio Akieme, Largie Ramazani (Francisco Villalba, min 75), Joao Carvalho (Corpas, min 75), Ager Aketxe (Lucas Robertone, min .66), Manu Morlanes, Jose Carlos Lazo (Brian Rodríguez, min.66) et Umar SadiqAlbacete:Bernabé, Javier Jiménez, Ivan Kecojevic, Nicolás Gorosito, Alberto Benito, Álvaro Jiménez (Carlos Isaac, min.82), Daniel Torres, Diamanka, Diego Caballo Alonso (Fran García, min.46), Álvaro Peña et Alfredo OrtuñoStade:Stade des Jeux MéditerranéensButs:Alfredo Ortuño (0-1, min. 19) et Jose Carlos Lazo (1-1, min. 28)