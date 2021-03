Lien à un entre Castro et Tropezón

27/03/2021 à 20:09 CET

Le Castro et le Trébucher ils en ont attaché un dans le Rivière Mer lors de leur dernier match de la première phase de la troisième division qui a eu lieu ce samedi. Le Castro Il a affronté le match en voulant dépasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Guarnizo par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Trébucher il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Cartes UC. Après le match, les locaux étaient à la septième place du classement, tandis que le Trébucher Il était en première position à la fin du duel.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Trébucher, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Pérou dans la 10e minute. Castro avec un objectif de Miguel Zorrilla à la 11e minute, terminant la première période 1-1 sur le tableau de bord.

Dans la seconde moitié, le Castro et le Trébucher Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Castro qui sont entrés dans le jeu étaient De Miguel, Daniel, Ayarza Oui Course remplacer Borja, château, Martins Oui Javi, tandis que les changements dans le Trébucher étaient Juan Fresno, Pelle Oui Herrera, qui est entré pour remplacer Sergio Perez, ange Oui Image de balise Javi Delgado.

L’arbitre a sanctionné six joueurs avec un carton jaune. Il a montré quatre cartons jaunes à Aitor Calvo, Toki, Xavi Oui Miguel Zorrilla, du Castro et deux à Adrian Oui Cote du Trébucher.

Après ce match nul qui clôturait la saison, en fin de match, le Castro il a été placé à la septième position du tableau avec 27 points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. Pour sa part, le Trébucher avec ce point, il a obtenu la première place avec 43 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF.

Fiche techniqueCastro:Beli, Carasa, Xavi, Toki, Javi (Carrera, min 85), Aitor Calvo, Borja (De Miguel, min 67), Castillo (Daniel, min 67), Llamosas, Miguel Zorrilla et Martins (Ayarza, min. 75)Trébucher:Iván, Alex Diaz, Alvaro Mier, Perujo, Angel (Pala, min.73), Portilla, Marcos Bustillo, Javi Delgado (Herrera, min.76), Cote, Adrián et Sergio Pérez (Juan Fresno, min.61)Stade:Rivière MerButs:Pérou (0-1, min.10) et Miguel Zorrilla (1-1, min.11)