Lien à un entre León et l’Amérique

29/08/2021

29/08/2021

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Léon et qui a affronté le Lion et à Amérique il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les Lion Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Lagune de Santos. Du côté des visiteurs, le Amérique il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Tijuana dans son fief et le FC Juárez à l’extérieur, par 2-0 et 1-2 respectivement et a connu une séquence de cinq victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile est deuxième, tandis que le Amérique il était le leader de la MX Opening League.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour le Amérique, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Emmanuel Aguilera à la minute 10. L’équipe léonaise a égalisé grâce à un but de Victor Davila à la 26e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Le technicien de la Lion, Ariel Holan, a donné accès au champ à José Ramírez, Elie Hernandez, Santiago Ormeño et Emmanuel Gigliotti remplacement Andres Mosquera, Jean Ménèse, Ange Mena et José Rodriguez, tandis que de la part du Amérique, Santiago Solari remplacé Jorge Sanchez, Roger Martinez, Fernando Madrigal, Mauro Lainez et Jordanie silva pour Allvaro Fidalgo, Henri Martin, Francisco Cordoue, Luis Fernando Fuentes et Miguel Layun.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Guillaume Tesillo, Jaine barreiro et José Ramírez, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Allvaro Fidalgo, Pedro Aquino et Francisco Cordoue et avec du rouge à Richard Sanchez.

En ce moment, le Lion il reste 14 points et le Amérique avec 17 points.

Le lendemain, l’équipe de Ariel Holan affrontera contre Tigres de l’UANL, Pendant ce temps, il Amérique de Santiago Solari sera mesuré par rapport Mazatlán.