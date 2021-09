Lien à un entre Villanovense et Cadix B

26/09/2021 à 20:06 CEST

Les Villanovense et le Cadix lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le Municipal Romero Cuerda. Les Villanovense Il a affronté le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Xerez Deportivo par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cadix B perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Cacereño. Après le résultat obtenu, l’équipe Villanovense est cinquième à l’issue du match, tandis que le Cadix est douzième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même résultat 0-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Villanovense, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Sillero dans la minute 70. Mais plus tard, le Cadix B à 78 minutes, il a égalisé grâce à un but de Kike, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

L’entraîneur de la Villanovense a donné accès à Isra Cano, Sillero et Paille pour Oscar Munoz, Rivera et Lolo garrido, Pendant ce temps, il Cadix a donné le feu vert à Tiko Iniesta, Algarve, Jinjolava, Rodallega et Yeray, qui est venu remplacer Diarra, Joël Jorquera, Bérenger, Pedro Benito et Vigne.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : un carton jaune au Villanovense, spécifiquement à Volé et trois à Cadix (Vigne, Kike et Traoré). De plus, il y avait un carton rouge pour Traoré (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Villanovense il reste sept points et le Cadix avec quatre pointes.

Le lendemain, l’équipe de Villanovense jouera à l’extérieur contre lui Coria, Pendant ce temps, il Cadix B cherchera la victoire à domicile contre lui Mérida AD.

Fiche techniqueVillanovense :Ángel, Moisés, Espín, José Tapia, Hurtado, Lolo Garrido (Pajuelo, min.79), Álvaro Clausí, Roger, González, Oscar Muñoz (Isra Cano, min.57) et Rivera (Sillero, min.57)Cadix B :Victor Wehbi, Lautaro Spatz, Traoré, Genar Fornés, Parra (Yeray, min.71), Diarra (Tiko Iniesta, min.46), Berenger (Jinjolava, min.58), Sergi, Joel Jorquera (Algarra, min.58) , Pedro Benito (Rodalega, min.64) et KikeStade:Municipal Romero CuerdaButs:Sillero (1-0, min. 70) et Kike (1-1, min. 78)