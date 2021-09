Lien avec les investisseurs étrangers – L’Express Financier

En 2019, une voie de conservation volontaire a été mise en place avec une durée de conservation minimale, généralement de trois ans. (Image représentative)

Après trois longues années, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) sont de nouveau devenus acheteurs sur les marchés obligataires indiens. Ce n’est pas comme si les rendements étaient désormais plus attractifs, ils ne le sont pas. Ce qui aiguise leur appétit, c’est la perspective que les obligations indiennes pourraient bientôt être incluses dans quelques indices obligataires mondiaux. Il n’est pas certain que l’Inde y parvienne lors de la prochaine série d’examens (à venir bientôt), mais les chances sont bonnes. En effet, la RBI et le ministère des Finances sont au travail depuis un certain temps déjà ; ils ont essayé de s’assurer que le processus de règlement se déroulerait sans heurts et ont également résolu les problèmes de fiscalité avec Euroclear. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a observé il y a quelques semaines que les deux problèmes étaient en cours.

Alors que les marchés obligataires indiens sont ouverts aux investisseurs étrangers depuis de nombreuses années maintenant – ouverts de manière progressive – les entrées ont été modestes, à moins de 40 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Cela devrait changer considérablement une fois que les obligations indiennes seront présentes dans les indices obligataires mondiaux. Morgan Stanley estime des entrées de près de 18,5 milliards de dollars par an, au cours des dix prochaines années. Les analystes de Bank of America ont récemment écrit que les obligations indiennes devraient avoir une pondération de 9 à 10 % dans le JPM GBI-EM GD, qui s’élève à 22-25 milliards de dollars, et une autre estimation de 7 à 8 milliards de dollars si les obligations se rapprochent de Poids 0,35% (basé sur la capitalisation boursière) dans l’indice Bloomberg Global Aggregate.

Les avantages d’une adhésion à des indices obligataires sont bien connus. Une fois qu’il y aura plus d’investisseurs étrangers sur le marché, la pression sur les acteurs locaux, principalement les banques, pour soutenir les emprunts du Centre et des États s’atténuera. En outre, les experts estiment que les avoirs obligataires bénéficieraient d’un certain degré de stabilité étant donné qu’une partie de ceux-ci appartiendrait à des investisseurs passifs. Ils soulignent que les avantages à long terme d’une plus grande marge de manœuvre dans les bilans des banques et d’une réduction des coûts de financement pour le gouvernement et les entreprises l’emporteraient de loin sur les impôts potentiels sur les gains en capital perdus.

Cependant, il reste à voir dans quelle mesure le gouvernement est prêt à renoncer aux recettes fiscales sur les transactions obligataires internationales. De toute évidence, les choses iront plus vite si New Delhi est disposée à exonérer les transactions de l’impôt sur les plus-values ​​; le processus serait beaucoup plus simple et les rendements pour les investisseurs étrangers seraient également plus importants, ce qui se traduirait par des entrées plus importantes. Cela réduirait le coût d’emprunt non seulement pour le gouvernement mais aussi pour les entreprises. Certes, les flux de capitaux d’emprunt peuvent être beaucoup plus volatils que les flux d’actions ; des sorties soudaines et importantes pourraient laisser les marchés et la devise dans la tourmente. En Inde également, les flux d’actions se sont révélés beaucoup plus stables que les investissements en obligations. C’est l’une des raisons pour lesquelles New Delhi a hésité à laisser libre jeu aux investisseurs étrangers sur les marchés obligataires du pays et, en 2016, avait lancé un cadre à moyen terme pour augmenter les quotas chaque trimestre sous réserve d’un plafond de 6 % sur les obligations d’État. En 2019, une voie de conservation volontaire a été mise en place avec une durée de conservation minimale, généralement de trois ans. Même aujourd’hui, plusieurs restrictions subsistent sur les périodes de détention et un accès complet n’est accordé qu’à certaines catégories d’obligations. Cependant, étant donné le trésor de guerre de plus de 600 milliards de dollars de réserves de change, RBI est probablement confiant de pouvoir gérer toute forte volatilité sur les marchés.

