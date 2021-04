Lien bidirectionnel entre Gênes et Bénévent

21/04/2021 à 22:52 CEST

Le match joué ce mercredi dans le Luigi ferraris et qui a fait face au Gênes et à Bénévent il s’est terminé par un match nul entre les deux prétendants. le Gênes est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre AC Milan par un score de 2-1. Pour sa part, Bénévent ils ont été battus par 5-3 dans le dernier match qu’ils ont joué contre le Lazio. Après le match, l’équipe locale était en quatorzième position, tandis que le Bénévent il est resté à la dix-septième place à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le groupe de Bénévent, qui a ouvert le tableau de bord par une pénalité maximale de Nicolas Viola quelques minutes après le coup de sifflet initial, à la cinquième minute. Gênes égalisé le match en le faisant 1-1 grâce à un but de Goran pandev à la 11e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a pris la tête dans la lumière établissant le 1-2 avec un but de Gianluca Lapadula à la minute 15. Cependant, l’équipe à domicile à la minute 21 a réalisé l’égalisation grâce à un autre but de Goran pandev, complétant ainsi un double. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Gênes de Davide ballardini soulagé Eldor Shomurodov, Marko pjaca, Valon Behrami Oui Edoardo Goldaniga pour Mattia Destro, Goran pandev, Kevin Strootman Oui Davide Biraschi, tandis que le technicien du Bénévent, Filippo Inzaghi, a ordonné l’entrée de Luca Caldirola, Bryan Dabo, Roberto Insigne, Pasquale Schiattarella Oui Giuseppe Di Serio fournir Alessandro Tuia, Arthur Ionite, Aldolfo Gaich, Nicolas Viola Oui Gianluca Lapadula.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Ivan Radovanovic Oui Kevin Strootman.

Après cette égalité à la fin du match, le Gênes il s’est classé quatorzième du tableau avec 33 points. Pour sa part, Bénévent avec ce point, il a obtenu la dix-septième place avec 31 points à la fin du match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe Rojiazul le fera contre lui Spezia Calcio, Pendant ce temps, il Bénévent fera face au Udinese.

Fiche techniqueGênes:Lorenzo Montipo, Alessandro Tuia, Federico Barba, Kamil Glik, Fabio Depaoli, Artur Ionita, Nicolas Viola, Perparim Hetemaj, Riccardo Improta, Gianluca Lapadula et Aldolfo GaichBénévent:Mattia Perin, Davide Biraschi, Andrea Masiello, Ivan Radovanovic, Davide Zappacosta, Miha Zajc, Milan Badelj, Kevin Strootman, Domenico Criscito, Mattia Destro et Goran PandevStade:Luigi ferrarisButs:Nicolas Viola (0-1, min. 5), Goran Pandev (1-1, min. 11), Gianluca Lapadula (1-2, min. 15) et Goran Pandev (2-2, min. 21)